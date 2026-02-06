Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η είσοδος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης

Η Ελλάδα έκανε την αρχή στην παρέλαση των χωρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Η είσοδος της Νεφέλης Τίτας
Η είσοδος της Νεφέλης Τίτας στο Predazzo/ REUTERS/Kai Pfaffenbach

Η ελληνική αποστολή παρέλασε στο Predazzo και στην Cortina d’Ampezzo, μετά την απόφαση των διοργανωτών να μην πραγματοποιηθεί ενιαία παρέλαση όλων των ομάδων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου, κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σημαιοφόρος της ελληνικής αποστολής ήταν η Νεφέλη Τίτα. Η Ελληνίδα αθλήτρια παρέλασε στο Predazzo μαζί με τους Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολος Αγγέλη.

Στην Cortina d’Ampezzo την Ελλάδα εκπροσώπησε η πρωταθλήτρια του αλπικού σκι Μαρία Ελένη Τσιόβολου, ενώ ο Αλέξανδρος Γκιννής αναμένεται να ενσωματωθεί στην αποστολή σε επόμενο στάδιο της διοργάνωσης.

 

Την ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 απαρτίζουν οι Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Νεφέλη Τίτα, Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

Αθλητικά
