Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η φαντασμαγορική τελετή έναρξης με Μαράια Κάρει, Αντρέα Μποτσέλι και πολλές αντιδράσεις

Η Ιταλία φρόντισε να πρωτοτυπήσει στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026, κλέβοντας τις εντυπώσεις στην τελετή έναρξης, από την οποία, όμως, δεν έλειψαν οι αντιδράσεις του κόσμου.

Οι Ιταλοί εγκαινίασαν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Μιλάνο-Κορτίνα με μια εντυπωσιακή και πολύχρωμη τελετή έναρξης που ανέδειξε την ιστορία, τις τέχνες και τη μόδα της χώρας.

Ο Ιταλός Πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα κήρυξε επίσημα την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο κεντρικό γεγονός που πραγματοποιήθηκε στο στάδιο Σαν Σίρο του Μιλάνου.

Ο Ματαρέλα παρουσιάστηκε στο κοινό μέσω ενός προηχογραφημένου βίντεο, στο οποίο ο 84χρονος πρόεδρος φαινόταν να διασχίζει την πόλη με ένα από τα ιστορικά τραμ του Μιλάνου.

Η Μαράια Κάρεϊ ξεσήκωσε τον κόσμο

Η Αμερικανίδα ποπ ντίβα Μαράια Κάρεϊ έδωσε το έναυσμα για τη γιορτή σε μια μοναδική τελετή Έναρξης που συνδύασε στοιχεία από τις δύο διοργανώτριες πόλεις, επιδιώκοντας να αποτυπώσει τόσο την αστική όσο και την ορεινή ζωή.

Η Κάρεϊ ερμήνευσε το ιταλικό τραγούδι της δεκαετίας του 1950 «Nel blu, dipinto di blu» («Στο μπλε, ζωγραφισμένο μπλε»), με το διάσημο ρεφρέν «Volare» («Να πετάς») και αποθεώθηκε στο στάδιο.

Τίμησαν τη μνήμη του βασιλιά της μόδας, Τζόρτζιο Αρμάνι

Το σόου περιλάμβανε αφιέρωμα στον εκλιπόντα Ιταλό σχεδιαστή μόδας Τζόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος είχε ως βάση του το Μιλάνο και απεβίωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Μοντέλα έκαναν πασαρέλα φορώντας δημιουργίες του διάσημου Μιλανέζου, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου.

Το όνομά του Αρμάνι ήταν συνώνυμο με το μοντέρνο ιταλικό στυλ και την κομψότητα.

Συνδύαζε το ταλέντο του σχεδιαστή με την οξυδέρκεια ενός επιχειρηματία, διευθύνοντας μία εταιρεία με ετήσιο τζίρο περίπου 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η τελετή ανέδειξε την ποικιλομορφία της ιταλικής ζωής, από το κοσμοπολίτικο Μιλάνο έως τις μικρότερες ορεινές πόλεις των Άλπεων που φιλοξενούν τα αγωνίσματα σε εξωτερικούς χώρους.

Αθλητές παρέλασαν επίσης στους ορεινούς χώρους του Λιβίνιο και του Πρεντάτσο, σε μια διοργάνωση που εκτείνεται σε 22.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα.

Η είσοδος της Ελλάδας με σημαιοφόρο τη Νεφέλη Τίτα

Η Ελλάδα άνοιξε την παρέλαση των εθνών με τη Νεφέλη Τίτα που οδήγησε τους συναθλητές της του σκι αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, στην παρέλαση στο Πρεντάτσο, ενώ η αλπική σκιέρ Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Να σημειωθεί ότι η Ελλάδα ήθελε όλοι οι αθλητές της να παρελάσουν στο Σαν Σίρο, αλλά οι τοπικοί διοργανωτές απέρριψαν το αίτημα, για να μην υπάρξει αναστάτωση στους αθλητές που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από το Μιλάνο.

Την ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 απαρτίζουν οι Αλέξανδρος Γκιννής, Μαρία Ελένη Τσιόβολου, Νεφέλη Τίτα, Απόστολος Αγγέλης και Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου.

Οι δύο Ολυμπιακοί Βωμοί

Για πρώτη φορά, δύο ολυμπιακοί βωμοί, ένα από τα σύμβολα των αγώνων, άναψαν ταυτόχρονα και θα παραμείνουν αναμμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια – ο ένας στην Αψίδα της Ειρήνης (Arco della Pace) στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.

Ο Αλμπέρτο Τόμπα και η Ντεμπόρα Κομπανιόνι, δύο από τους πιο επιτυχημένους Ιταλούς αλπικούς σκιέρ, που έχουν κατακτήσει από τρία Ολυμπιακά χρυσά μετάλλια, άναψαν τον βωμό στο μνημείο του 19ου αιώνα στο Μιλάνο.

Στην Κορτίνα, την τιμή είχε η Σοφία Γκότζια, μία από τις μεγάλες ελπίδες της Ιταλίας για μετάλλια σε αυτούς τους Αγώνες. Το 2018 έγινε η πρώτη Ιταλίδα που κατέκτησε χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο στην κατάβαση.

Ο Αντρέα Μποτσέλι τραγούδησε στο Σαν Σίρο, τη στιγμή που η Φλόγα έμπαινε στο στάδιο και συγκλόνισε άπαντες με την «τρομακτική» και επιβλητική του φωνή.

Έντονες αποδοκιμασίες για το Ισραήλ και τον Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο βρέθηκαν μεταξύ των θεατών στο εμβληματικό ποδοσφαιρικό στάδιο.

Ο Βανς, ο οποίος έχει ασκήσει έντονη κριτική στην Ευρώπη, αποδοκιμάστηκε από το κοινό όταν η εικόνα του να χαιρετά κρατώντας τη σημαία των ΗΠΑ εμφανίστηκε στη γιγαντοοθόνη.

Η ανακοίνωση της ισραηλινής αποστολής προκάλεσε αποδοκιμασίες στο Μιλάνο, παρά τη δυνατή μουσική υπόκρουση, ενώ στην Κορτίνα ακούστηκαν χειροκροτήματα. Το Ισραήλ συμμετέχει με ομάδα 10 αθλητών στην Ιταλία.

Αντίθετα, η πενταμελής ομάδα αθλητών από την Ουκρανία στο Μιλάνο γνώρισε εντυπωσιακή αποθέωση.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα διαρκέσουν έως τις 22 Φεβρουαρίου.