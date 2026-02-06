Αθλητικά

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ιμπραΐμοβιτς, Μπέκερ και Τοντ στην Σκάλα του Μιλάνου για την τελετή έναρξης

Σπουδαίες προσωπικότητες της τέχνης και του αθλητισμού στο κόκκινο χαλί πριν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Ο Ιμπραΐμοβιτς
Ο Ιμπραΐμοβιτς στην Σκάλα του Μιλάνο για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων/ REUTERS/Amanda Perobelli

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έχει γεμίσει το Μιλάνο με σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, αλλά και του χώρου της τέχνης και της μόδας. Πριν την έναρξη της τελετής, η Σκάλα του Μιλάνου πλυμμήρισε με διασημότητες από όλους τους χώρους. 

Οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Ζαν Τοντ, Μπόρις Μπέκερ κυριαρχούν από τις προσωπικότητες του αθλητισμού, που έχουν βρεθεί στη Σκάλα του Μιλάνο για το γκαλά πριν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Ο Μπόρις Μπέκερ στην Σκάλα του Μιλάνου
Ο Μπόρις Μπέκερ στην Σκάλα του Μιλάνου/ REUTERS/Amanda Perobelli
Ο Ζαν Τοντ με τη σύζυγό του ηθοποιό, Μισέλ Γέο
Ο Ζαν Τοντ με τη σύζυγό του ηθοποιό, Μισέλ Γέο/ REUTERS/Amanda Perobelli
Ο Ιμπραΐμοβιτς στην Σκάλα του Μιλάνου
Ο Ιμπραΐμοβιτς στην Σκάλα του Μιλάνου/ REUTERS/Amanda Perobelli

Στην Σκάλα του Μιλάνο βρίσκεται επίσης, η Ντονατέλα Βερσάτσε, αλλά και ο ηθοποιός Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Το παρών έχει δώσει και ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Usher.

Ο Αμερικανός τραγουδιστής Usher στην Σκάλα του Μιλάνου
Ο Αμερικανός τραγουδιστής Usher στην Σκάλα του Μιλάνου/ REUTERS/Amanda Perobelli
Η Ντονατέλα Βερσάτσε στην Σκάλα του Μιλάνου για την τελετή έναρξης
Η Ντονατέλα Βερσάτσε στην Σκάλα του Μιλάνου για την τελετή έναρξης/ REUTERS/Amanda Perobelli
Ο Τζέφ Γκόλντμπλουμ στην Σκάλα του Μιλάνου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Ο Τζέφ Γκόλντμπλουμ στην Σκάλα του Μιλάνου για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες/ REUTERS/Amanda Perobelli

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00. Θα πραγματοποιηθεί στο «Σαν Σίρο» με πολλές εκπλήξεις και αρκετές παρουσίες διασήμων ανθρώπων της τέχνης και του αθλητισμού. 

Η κορυφαία διοργάνωση είναι η πρώτη στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδιοργανώνεται επίσημα από δύο πόλεις: Το Μιλάνο θα φιλοξενήσει κυρίως τα αγωνίσματα στον πάγο, ενώ τα υπόλοιπα θα διεξαχθούν γύρω από την Κορτίνα, καθώς και στις κοιλάδες Βαλτελίνα και Φιέμμε.

