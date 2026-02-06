Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ιμπραΐμοβιτς, Μπέκερ και Τοντ στην Σκάλα του Μιλάνου για την τελετή έναρξης

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων έχει γεμίσει το Μιλάνο με σπουδαίες προσωπικότητες του αθλητισμού, αλλά και του χώρου της τέχνης και της μόδας. Πριν την έναρξη της τελετής, η Σκάλα του Μιλάνου πλυμμήρισε με διασημότητες από όλους τους χώρους.

Οι Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, Ζαν Τοντ, Μπόρις Μπέκερ κυριαρχούν από τις προσωπικότητες του αθλητισμού, που έχουν βρεθεί στη Σκάλα του Μιλάνο για το γκαλά πριν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στην Σκάλα του Μιλάνο βρίσκεται επίσης, η Ντονατέλα Βερσάτσε, αλλά και ο ηθοποιός Τζεφ Γκόλντμπλουμ. Το παρών έχει δώσει και ο διάσημος Αμερικανός τραγουδιστής Usher.

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων αναμένεται να ξεκινήσει στις 21:00. Θα πραγματοποιηθεί στο «Σαν Σίρο» με πολλές εκπλήξεις και αρκετές παρουσίες διασήμων ανθρώπων της τέχνης και του αθλητισμού.

Η κορυφαία διοργάνωση είναι η πρώτη στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδιοργανώνεται επίσημα από δύο πόλεις: Το Μιλάνο θα φιλοξενήσει κυρίως τα αγωνίσματα στον πάγο, ενώ τα υπόλοιπα θα διεξαχθούν γύρω από την Κορτίνα, καθώς και στις κοιλάδες Βαλτελίνα και Φιέμμε.