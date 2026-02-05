Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τελετή Έναρξης στο «Σαν Σίρο» με Μαράια Κάρεϊ, Αντρέα Μποτσέλι και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες “Μιλάνο – Κορτίνα 2026” ετοιμάζονται να μπουν στην καθημερινότητά μας.

Το μεγάλο αθλητικό γεγονός θα συγκεντρώσει τα… φώτα από 6 έως 22 Φεβρουαρίου, ξεκινώντας με μια εντυπωσιακή Τελετή Έναρξης που θα πραγματοποιηθεί στο ιστορικό γήπεδο “Σαν Σίρο”.

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του 2026 θα ξεκινήσουν στην αύριο (06.02.2026, 21:00-23:30) με μια λαμπερή Τελετή Έναρξης που θα περιλαμβάνει εμφανίσεις προσωπικοτήτων παγκοσμίου φήμης (από την πολιτική και το μουσικό στερέωμα). Στους Αγώνες αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές απ’ όλο τον κόσμο, διεκδικώντας μετάλλια σε 16 διαφορετικά χειμερινά αθλήματα και συνολικά 116 αγωνίσματα. Η Ελλάδα ταξιδεύει στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες. Στο Αλπικό Σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου, και στους Δρόμους Αντοχής οι Απόστολος Αγγέλης, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Νεφέλη Τίτα. Η κορυφαία διοργάνωση είναι η πρώτη στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδιοργανώνεται επίσημα από δύο πόλεις: Το Μιλάνο θα φιλοξενήσει κυρίως τα αγωνίσματα στον πάγο, ενώ τα υπόλοιπα θα διεξαχθούν γύρω από την Κορτίνα, καθώς και στις κοιλάδες Βαλτελίνα και Φιέμμε.

Όσα γνωρίζουμε για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η τελετή βασίζεται στην έννοια της «Αρμονίας», μιας βαθιά ιταλικής αξίας που μεταφέρει ένα ισχυρό και παγκόσμιο μήνυμα ειρήνης, ενότητας και διαλόγου. «Η τελετή έναρξης δεν αφορά μόνο την τεχνολογία ή το θέαμα», δήλωσε ο Μάρκο Μπάλιτς, ο οποίος έχει αναλάβει την καλλιτεχνική παραγωγή της Τελετής. «Αφορά τους ανθρώπους, το συναίσθημα και την ανθρωπιά. Σε έναν σύνθετο κόσμο, θέλουμε να προσφέρουμε ένα μήνυμα αρμονίας, ομορφιάς και ειρήνης που να μπορεί να γίνει κατανοητό από όλους».

Η τελετή θα επικεντρωθεί στην ιταλική πολιτιστική κληρονομιά, με αναφορές στον Λεονάρντο ντα Βίντσι και τον Χριστόφορο Κολόμβο, καθώς και με ένα αφιέρωμα στον σπουδαίο σχεδιαστή μόδας Τζιόρτζιο Αρμάνι, ο οποίος πέθανε το 2025. Ωστόσο, κομμάτια της τελετής θα πραγματοποιηθούν και σε τρεις ακόμη τοποθεσίες: την Κορτίνα, στην καρδιά των Δολομιτών, το Λιβίνιο στις ιταλικές Άλπεις και το Πρεντάτσο, στην αυτόνομη επαρχία του Τρέντο.

Με αυτό τον τρόπο, οι αθλητές των αγωνισμάτων που διεξάγονται εκτός Μιλάνου δεν θα χρειαστεί να μετακινηθούν για να συμμετάσχουν στην Τελετή.

Για την Τελετή Έναρξης, οι διοργανωτές βασίζονται σε περισσότερους από 1.300 καλλιτέχνες, εκ των οποίων οι 1.200 είναι εθελοντές από 27 χώρες. Η παραγωγή προετοιμάζεται εδώ και μήνες, με τους εθελοντές να συνεργάζονται από όλο τον κόσμο, αφιερώνοντας περισσότερες από 700 ώρες προβών, με στόχο να αναδείξουν τον πολιτισμό και την ιστορία της Ιταλίας.

Μαράια Κάρεϊ και Αντρέα Μποτσέλι στην τελετή έναρξης

Η Μαράια Κάρεϊ ήταν η πρώτη διάσημη καλλιτέχνιδα που επιβεβαιώθηκε επίσημα για την Τελετή Έναρξης και βρίσκεται στο Μιλάνο ενόψει του μεγάλου γεγονότος. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η διάσημη καλλιτέχνης θα τραγουδήσει ολόκληρο τραγούδι στα ιταλικά Παράλληλα, στην τελετή θα συμμετάσχει και ο Αντρέα Μποτσέλι, με καριέρα που κινείται στη “σφαίρα” του μύθου και με παρουσία σε μεγάλα γεγονότα, όπως η στέψη του βασιλιά Καρόλου και η 75η επέτειος του ιταλικού Συντάγματος.

Η εμφάνισή του στην Τελετή Έναρξης εντάσσεται ανάμεσα σε σταθμούς της παγκόσμιας περιοδείας του. Οι διοργανωτές χαρακτήρισαν τη συμμετοχή του Μποτσέλι ως «μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τελετής», υποστηρίζοντας ότι θα ενώσει το θέαμα με τις αξίες των Ολυμπιακών Αγώνων και θα δώσει έναν σύγχρονο, διεθνή τόνο στη συνολική αφήγηση της βραδιάς.

Introducing ‘Season of Champions’ – a new compilation featuring “Nessun Dorma”, the iconic aria that Andrea Bocelli will perform at the 2026 Milan Cortina Winter Olympics Opening Ceremony.



Listen now: https://t.co/B6RKYQZBjY pic.twitter.com/uJ6llDLTFD — Andrea Bocelli (@AndreaBocelli) February 5, 2026

Στην τελετή θα συμμετάσχουν επίσης οι Ιταλίδες ηθοποιοί Σαμπρίνα Ιμπατσιατόρε και Ματίλντε ντε Άντζελις. Στο “Σαν Σίρο” αναμένεται να βρεθούν περίπου 60.000 θεατές, ενώ εκατομμύρια θα παρακολουθήσουν από την τηλεόραση. Βανς, Ρούμπιο και αυξημένα μέτρα ασφαλείας Μεταξύ άλλων, την Τελετή Έναρξης θα παρακολουθήσουν από κοντά ισχυροί άνδρες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.

Στο Μιλάνο προσγειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (05.02.2026) το Air Force One, το οποίο μετέφερε τον αντιπρόεδρο της αμερικανικής κυβέρνησης Τζέι Ντι Βανς ο οποίος, μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, θα παρακολουθήσουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα. Σύμφωνα με τον ιταλικό τύπο, την αυριανή τελετή έναρξης των Αγώνων θα παρακολουθήσουν, επίσης, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Σταινμάιερ, όπως και άλλοι δεκατρείς πρόεδροι και επτά πρωθυπουργοί ευρωπαϊκών χωρών.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανή η άφιξη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και του Βρετανού πρίγκιπα Γουίλιαμ με την σύζυγό του Κέιτ ενώ έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό και οι βασιλείς της Σουηδίας, της Νορβηγίας και των Κάτω Χωρών.

FAMILY TRIP: The Second Family touches down in Milan as Vice President JD Vance is set to lead the U.S. delegation at the 2026 Winter Olympics. pic.twitter.com/rRt3lYeuON — Fox News (@FoxNews) February 5, 2026

Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια και οι ιταλικές αστυνομικές δυνάμεις ζήτησαν και την συμμετοχή επίλεκτων σκοπευτών, στον όλο μηχανισμό που έχει ενεργοποιηθεί. Για την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων ασφαλείας συνεργάζονται πάνω από 6.000 άνδρες και γυναίκες της ιταλικής αστυνομίας, των καραμπινιέρων, της οικονομικής αστυνομίας και της πυροσβεστικής.

Τα αθλήματα και οι συμμετέχουσες χώρες

Χιονοδρομικά

Αλπικό σκι (10)

Δίαθλο (11)

Χιονοδρομία αντοχής (12)

Ελεύθερο σκι (2)

Άλμα με σκι (6)

Βόρειο σύνθετο (3)

Χιονοσανίδα (11)

Χιονοδρομική ανάβαση (3)

Ολισθητικά

Έλκηθρο (4)

Λουτζ (5)

Σκέλετον (3)

Παγοδρομίες

Καλλιτεχνική παγοδρομία (5)

Παγοδρομία ταχύτητας (14)

Παγοδρομία μικρής πίστας (14)

Χόκεϊ επί πάγου (2)

Κέρλινγκ (3)

Χώρες που έχουν προκριθεί – Συμμετέχοντες ΕΟΕ (2026)

Αλβανία (4)

Ανδόρρα (7)

Αργεντινή (8)

Αρμενία (5)

Αυστραλία (53)

Αυστρία (115)

Αζερμπαϊτζάν (2)

Βέλγιο (30)

Μπενίν (1)

Βοσνία και Ερζεγοβίνη (5)

Βολιβία (1)

Βραζιλία (14)

Βουλγαρία (20)

Καναδάς (207)

Χιλή (4)

Κίνα (125)

Κολομβία (1)

Κροατία (14)

Κύπρος (2)

Τσεχία (115)

Δανία (39)

Ισημερινός (1)

Ερυθραία (1)

Εσθονία (32)

Φινλανδία (103)

Γαλλία (160)

Γεωργία (8)

Γερμανία (185)

Μεγάλη Βρετανία (53)

Ελλάδα (5)

Γουινέα-Μπισσάου (1)

Αϊτή (2)

Χονγκ Κονγκ (4)

Ουγγαρία (15)

Ισλανδία (4)

Ινδία (2)

Ιράν (4)

Ιρλανδία (4)

Ισραήλ (4)

Ιταλία (196) – οικοδέσποινα

Τζαμάικα (6)

Ιαπωνία (120)

Καζακστάν (36)

Κένυα (2)

Κόσοβο (2)

Κυργιστάν (2)

Λεττονία (67)

Λίβανος (2)

Λίχτενσταϊν (7)

Λιθουανία (17)

Λουξεμβούργο (2)

Μαδαγασκάρη (2)

Μαλαισία (1)

Μάλτα (1)

Μεξικό (5)

Μολδαβία (5)

Μονακό (1)

Μογγολία (3)

Μαυροβούνιο (2)

Μαρόκο (2)

Ολλανδία (39)

Νέα Ζηλανδία (17)

Νορβηγία (80)

Νιγηρία (1)

Σκόπια (4)

Πολωνία (59)

Φιλιππίνες (2)

Πακιστάν (1)

Πορτογαλία (3)

Ρουμανία (28)

Άγιος Μαρίνος (1)

Σαουδική Αραβία (2)

Σερβία (3)

Σιγκαπούρη (1)

Σλοβακία (53)

Σλοβενία (37)

Νότια Αφρική (5)

Νότια Κορέα (71)

Ισπανία (20)

Σουηδία (110)

Ελβετία (175)

Κινεζική Ταϊπέι (6)

Ταϊλάνδη (3)

Τόγκο (1)

Τρινιντάντ και Τομπάγκο (2)

Τουρκία (8)

Ουκρανία (46)

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (2)

Μεμονωμένοι Ουδέτεροι Αθλητές (14)

Ηνωμένες Πολιτείες (232)

Ουζμπεκιστάν (2)

Ουρουγουάη (1)

Βενεζουέλα (1)

Πρόσφυγες αθλητές (-)