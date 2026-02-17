Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Νορβηγός σκιέρ πέταξε τα μπατόν και έφυγε στο δάσος μετά από μοιραίο λάθος του

Ο Νορβηγός σκιέρ Άτλε Λι ΜακΓκράθ δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την απώλεια του χρυσού μεταλλίου στο σλάλομ ανδρών στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, εξαιτίας ενός λάθους του.

Ο 25χρονος πρωταθλητής είχε ένα ξέσπασμα άνευ προηγουμένου, όταν αποκλείστηκε από τον τελικό των σλάλομ, ενώ είχε ξεκινήσει την προσπάθεια του και ο χρόνος που είχε του εξασφάλιζε το χρυσό μετάλλιο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νίκη ήταν στο χέρι του Άτλε Λι ΜακΓκράθ, αλλά στο τέλος όλα πήγαν στραβά, καθώς πέρασε πάνω από ένα «κοντάρι».

Μόλις έγινε αυτό το λάθος, έβγαλε τα πέδιλα του και ξάπλωσε στο χιόνι με τις κάμερες να τον δείχνουν να καλύπτει το πρόσωπό του με τα χέρια του, στο πλάι της πίστας, πριν φύγει για το δάσος, όπου πήγε να ξεσπάσει μόνος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Απλά ήθελα να ξεφύγω από όλα», είπε. «Σκέφτηκα ότι θα βρω λίγη ηρεμία και γαλήνη, αλλά δεν τα κατάφερα, γιατί οι φωτογράφοι και η αστυνομία με βρήκαν στο δάσος. Απλά χρειαζόμουν λίγο χρόνο για τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο Νορβηγός σκιέρ.

Να σημειωθεί ότι ο ΜακΓκράθ αγωνιζόταν ήδη υπό ψυχολογική πίεση καθώς μια ημέρα πριν την έναρξη των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είχε φύγει από τη ζωή ο 83χρονος παππούς του, με τον ίδιο να φοράει μαύρο περιβραχιόνιο για να τον τιμήσει.