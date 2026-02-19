Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι κακές καιρικές συνθήκες έφεραν νέες αναβολές σε αγωνίσματα και αλλαγή στο πρόγραμμα

Οι κακές καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τους διοργανωτές των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων “Μιλάνο – Κορτίνα 2026” να αναθεωρήσουν για άλλη μια φορά το αγωνιστικό πρόγραμμα στο Λιβίνιο.

Η έντονη χιονόπτωση και η περιορισμένη ορατότητα στο Λιβίνιο -που βρίσκεται στις Ιταλικές Άλπεις κοντά στα σύνορα με την Ελβετία- έχουν προκαλέσει επανειλημμένες αλλαγές στο πρόγραμμα των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Οι δυο παραπάνω συνθήκες, προκαλούν ζητήματα ασφάλειας -συμπεριλαμβανομένης της αδυναμίας προσγείωσης ελικοπτέρων αεροδιακομιδής- και ήταν οι βασικοί λόγοι για τις αναβολές.

Η κακοκαιρία στο Λιβίνιο ανάγκασε τους διοργανωτές να αναπροσαρμόσουν το πρόγραμμα πολλών αγωνισμάτων ελεύθερου σκι, με ορισμένα να μεταφέρονται για την Παρασκευή (20.02.2026) και άλλα να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Συγκεκριμένα, αλλαγές στο πρόγραμμα είχαμε…

Ανδρικό Ελεύθερο Σκι – Εναέρια (Aerials):

Ο προκριματικός και ο τελικός, που είχαν ήδη μετατεθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ορίστηκαν εκ νέου για την Παρασκευή, με τον προκριματικό το πρωί και τον τελικό το απόγευμα στο πάρκο Aerials και Moguls του Livigno. Ωστόσο, υπήρξε και νέα αναβολή λόγω της κακοκαιρίας.

Ανδρικό Halfpipe (Ελεύθερο Σκι):

Ο προκριματικός που ήταν προγραμματισμένος για το πρωί της Πέμπτης αναβλήθηκε, χωρίς να έχει ανακοινωθεί νέα ώρα διεξαγωγής.

Γυναικείο Halfpipe – Προκριματικά:

Παραμένουν προγραμματισμένα για το βράδυ της Πέμπτης, με την ελπίδα βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Ski Cross (Ανδρών και Γυναικών):

Οι αγώνες παραμένουν προγραμματισμένοι για Παρασκευή και Σάββατο στο Snow Park του Livigno.