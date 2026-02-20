Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος στην Τελετή Λήξης για την Ελλάδα η Μαρία Ελένη Τσιοβόλου

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες ολοκληρώνονται, με την Τελετή Λήξης να είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου.

Η Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θα πραγματοποιηθεί στην Αρένα της Βερόνα, με την ελληνική αποστολή να εκπροσωπείται από την Μαρία-Ελένη (Μένια) Τσιόβολου, η οποία θα έχει την τιμή να κρατήσει τη σημαία της Ελλάδας.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο αγώνισμα Γιγαντιαία τεχνική κατάβαση (Run 1&2) και τερμάτισε στην 53η θέση σε 76 αθλήτριες με χρόνο 2:41.91.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής:

«Η Μαρία Ελένη Τσιόβολου θα είναι σημαιοφόρος για την Ελλάδα στην Τελετή Λήξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano Cortina 2026, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στην Αρένα της Βερόνα.

Συγχαρητήρια Μαρία Ελένη».