Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Βίντεο από τη διακομιδή της Λίντσεϊ Βον μετά τον σοβαρό τραυματισμό της

Στις ΗΠΑ βρίσκεται πλέον η σκιέρ Λίντσεϊ Βον μετά από ειδική επιχείρηση που στήθηκε, προκειμένου να μεταφερθεί από την Ιταλία, όπου υποβλήθηκε σε τέσσερα χειρουργεία, μετά τον σοβαρό τραυματισμό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Λίντσεϊ Βον επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπως ενημέρωσε η ίδια η Αμερικανίδα Ολυμπιονίκης, εννέα ημέρες μετά την πρώτη από τις τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις στο αριστερό της πόδι λόγω του τραυματισμού της.

Σύμφωνα με τη Dailymail, για τη μεταφορά της σκιέρ που τραυματίστηκε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, χρησιμοποιήθηκε ειδικά διαμορφωμένο ιδιωτικό αεροσκάφος και εξοπλισμός υποστήριξης, καθώς η κατάστασή της απαιτούσε αυξημένη φροντίδα.

«Το πόδι μου είναι ακόμα σπασμένο… αλλά επιτέλους είμαι ΣΠΙΤΙ!. Ο τραυματισμός μου ήταν πολύ πιο σοβαρός από ένα απλό σπασμένο πόδι. Ακόμα προσπαθώ να το χωνέψω, να καταλάβω τι σημαίνει και τι με περιμένει… αλλά θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τις επόμενες μέρες» έγραψε η σκιέρ Βον στο βίντεο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Coming Home» της Skylar Grey με την ίδια να υψώνει τη γροθιά της να κάνει το σήμα της νίκης.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη L I N D S E Y • V O N N (@lindseyvonn)

«Ανυπομονώ πραγματικά για την επόμενη χειρουργική επέμβαση, όταν θα μπορέσω να βγάλω το X-fit από το πόδι μου και θα μπορώ να κινούμαι περισσότερο» κατέληξε η σκιέρ, η οποία υπέστη πολύπλοκο κάταγμα κνήμης στο αριστερό της πόδι.

Στη λεζάντα του βίντεο με τη διακομιδή της στις ΗΠΑ όπου, όπως φαίνεται, χρειάστηκαν ειδικά μηχανήματα και ένα ειδικό ιδιωτικό τζετ, η Αμερικανίδα αθλήτρια έγραψε ότι ο τραυματισμός της ήταν «πολύ πιο σοβαρός» από ένα σπασμένο πόδι.

Η πτώση της Βον σημειώθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την έναρξη της κατάβασης. Παράλληλα αγωνιζόταν ήδη τραυματισμένη, καθώς είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των Αγώνων. Μετά την πτώση της μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε άμεσα ο κύκλος των χειρουργικών επεμβάσεων.