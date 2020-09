Ο Τσούμπα Άκπομ έγινε viral στην πρεμιέρα της Superleague, μετά από μία απίστευτη ευκαιρία που έχασε σε κενό τέρμα στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΛ, αλλά τελικά υπάρχουν και πολύ χειρότερα.

Κι αυτό γιατί ο Βρανκς της Μαλίν στο παιχνίδι κόντρα στην Οστάνδη στο Βέλγιο, έχασε μία ακόμη πιο “τρελή” ευκαιρία για να σκοράρει, με την ομάδα του να χάνει μάλιστα το ματς στο τέλος.

Ο Βέγλος μέσος είχε την μπάλα μπροστά του στο μισό τέρμα από την κενή εστία, αλλά κατάφερε να “πατήσει” την μπάλα και να τη στείλει άουτ, σε μία από τις φάσεις που θα μνημονεύονται για… δεκαετίες.

This miss by Aster Vranckx for Mechelen is all kinds of incredible pic.twitter.com/Fc8wsYAs3D