Χέις-Ντέιβις για τη ρουτίνα του: O Ολυμπιακός δεν μου επέτρεψε να την κάνω, δεν θα τον κατηγορήσω για την εμφάνισή μου

Ο Χέιζ-Ντέιβις αναφέρθηκε στην ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, αλλά και στη ρουτίνα του που δεν κατάφερε να ακολουθήσει πριν από το παιχνίδι.

Ο Χέιζ-Ντέιβις συνηθίζει να πηγαίνει στο γήπεδο αρκετή ώρα πριν το τζάμπολ του αγώνα για να κάνει σουτάκια, ωστόσο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ δεν τα κατάφερε, καθώς δεν του επιτράπηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε, πάντως, ότι δεν φταίει το γεγονός αυτό για τη μέτρια εμφάνισή του.

Όσα δήλωσε ο Χέιζ-Ντέιβις

Για την ήττα: “Στο πρώτο ημίχρονο δεν παίξαμε καλά. Παίξαμε καλά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε τη νίκη. Η αλήθεια είναι ότι το παλέψαμε. Δώσαμε πολλή ενέργεια για να περάσουμε μπροστά στο σκορ, αλλά υπήρξε έλλειψη επικοινωνίας. Θα μιλήσουμε με τον κόουτς και θα προσπαθήσουμε να βελτιωθούμε”.

Για τα λάθη: “Εγώ προσωπικά έκανα 4-5 λάθη, είναι πολύ άσχημο αυτό, θα βάλω τα δυνατά μου να μη συμβεί αυτό στο επόμενο παιχνίδι. 17 λάθη απέναντι σε μία τέτοια ομάδα, σε τέτοια έδρα, θα σου στοιχίσει”.

Για τη ρουτίνα που ακολουθεί σε κάθε ματς: “Δεν μου επέτρεψαν να την κάνω σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Δεν θα τους κατηγορήσω για την εμφάνισή μου. Δεν μπόρεσα να κάνω τα σουτ μου, αλλά πρέπει να προσαρμοστώ. Είναι κάτι που το κάνω από την αρχή της καριέρας μου και θα συνεχίσω να το κάνω”.