Χέιζ-Ντέιβις: Τι έκανε το μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ολυμπιακό, ως παίκτης της Φενέρμπαχτσε

Από τα χαράματα της Πέμπτης (12.02.2026) ο “οργανισμός” του μπασκετικού Παναθηναϊκού κινείται στους ρυθμούς μιας σπουδαίας μετεγγραφής. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος… τίναξε τη μπάνκα, ανακοινώνοντας την απόκτηση του Ντάνιελ Χέιζ-Ντέιβις, με στόχο την κατάκτηση της Euroleague, μέσα στο “σπίτι” του.

Ο Παναθηναϊκός νίκησε Χάποελ Τελ Αβίβ και Φενέρμπαχτσε σε αυτή τη “μάχη” και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο MVP του Final Four του 2025 θα παίζει πλέον στο “τριφύλλι”, βάζοντας στον τραπεζικό του λογαριασμό περίπου 10.000.000 ευρώ!

Με την απόκτηση του Χέις-Ντέιβις, ο Παναθηναϊκός προσθέτει στην ομάδα έναν αθλητή elite επιπέδου, ικανό να επηρεάσει το παιχνίδι και στις δύο πλευρές του παρκέ. Στο περσινό Final Four κατέγραψε μέσο όρο 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ το όνομα του συμπεριλήφθηκε στην κορυφαία πεντάδα της διοργάνωσης για δύο διαδοχικές σεζόν (2024, 2025).

Στο ενεργητικό του Χέιζ-Ντέβις βρίσκεται και η μοναδική επίδοση 50 πόντων σε αγώνα Euroleague, επίτευγμα που τον έχει ήδη καταγράψει στην ιστορία της διοργάνωσης.

O 31χρονος φόργουορντ έχει πλούσια καριέρα στη Euroleague με τις φανέλες των Ζάλγκιρις, Μπαρτσελόνα και Φενέρμπαχτσε. Η τουρκική ομάδα ήταν και η τελευταία του στην Ευρώπη, πριν μεταβεί στο NBA.

Φυσικά, στο μυαλό των φίλων του Παναθηναϊκού -πέρα από το πόσο άμεσα μπορεί να βοηθήσει την ομάδα του Εργκίν Αταμάν- έρχονται και οι “μάχες” που ο Χέιζ-Ντέιβις έδωσε κόντρα στον Ολυμπιακό, με πιο πρόσφατες, αυτές με τη φανέλα της Φενέρμπαχτσε.

Την τριετία που βρέθηκε στη Φενέρ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε 12 περιπτώσεις, έχοντας άλλες φορές “χλομή” απόδοση στηβν επίθεση και άλλες φορές, εντυπωσιακή. Πάντως ο Χέιζ-Ντέιβις είναι ένας από τους παίκτες που “κουμπώνουν” ιδανικά στο μαρκάρισμα του Σάσα Βεζένκοφ. Από τους κορυφαίους αμυντικούς στην Ευρώπη απέναντι στον σταρ του Ολυμπιακού.

Με τη φανέλα της Φενέρ αντιμετώπισε για πρώτη φορά τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23. Στο πρώτο ματς στο ΣΕΦ πέτυχε μόλις 3 πόντους. Δεν πήγε καλύτερα ούτε στο ματς του δεύτερου γύρου, έχοντας 2 πόντους με 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Οι δύο ομάδες “κονταροχτυπήθηκαν” την ίδια σεζόν στα playoffs, με τους Πειραιώτες να παίρνουν την πρόκριση στο Final Four μετά από πέντε ματς.

Στο Game 1 ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ είχε 11 πόντους με 4 ριμπάουντ

Στο Game 2 είχε 15 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ

Στο Game 3 δεν διακρίθηκε, έχοντας 4 πόντους και 4 ριμπάουντ

Στο Game 4 έπαιξε και τα 40 λεπτά και τελείωσε την αναμέτρηση με 12 πόντους

Στο Game 5 δυσκολεύτηκε ξανά “μετρώντας” 5 πόντους (0/5 σουτ και 5/6 βολές) 5 ριμπάουντ και 2 ασίστ

Τη σεζόν 2023/2024 έπαιξε ξανά 40 λεπτά στη νίκη της Φενέρ με 79-77 στην Τουρκία, όπου είχε 9 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στο ματς του ΣΕΦ ήταν εντυπωσιακός με 21 πόντους, 6.8 σουτ και 3 ριμπάουντ στη νίκη του Ολυμπιακού με 84-81.

Η τουρκική ομάδα αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό και στον μικρό τελικό του Final Four, με τον Χέιζ-Ντέβις να “μετράει” 3 πόντους με 1/4 σουτ, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Τη σεζόν 2024/2025 είχε 15 πόντους στην επικράτηση των Τούρκων με 82-71. Στο ματς του ΣΕΦ ο Χέιζ Ντέιβις σταμάτησε στους 14 πόντους στα 36 λεπτά που έμεινε στο παρκέ. Η Φενέρ είχε φύγει με το διπλό με 87-77.