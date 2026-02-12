Χέιζ-Ντέιβις: Το νούμερο που επέλεξε ο Αμερικανός φόργουορντ του Παναθηναϊκού στη φανέλα του

Ο Παναθηναϊκός αποκάλυψε τον αριθμό που επέλεξε ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τη φανέλα του.

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, τινάζοντας την μπάνκα στον αέρα, για να φέρει πίσω στην Euroleague τον MVP του περσινού Final Four.

Λίγη ώρα μετά την επισημοποίηση του deal, το τριφύλλι ενημέρωσε για την έναρξη των προπαραγγελιών της εμφάνισης του νέου σταρ της ομάδας.

Ο Χέιζ-Ντέιβις θα φοράει τον αριθμό “11” στην πράσινη φανέλα του.

February 12, 2026

Το κείμενο της ανάρτησης του Παναθηναϊκού αναφέρει:

“ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΜΕ: Το πράσινο νούμερο 11.

Γίνε ο πρώτος που θα το φορέσει. Κλείσε το το δικό σου και ετοιμάσου να υποδεχθείς τον νέο μας φόργουορντ με στυλ“.