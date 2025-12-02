Χίλσμπορο: 97 θύματα ζητούν δικαίωση – Στο φως οι ευθύνες όσων συγκάλυψαν τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία της Βρετανίας

Η ώρα της αλήθειας για τη μεγαλύτερη αθλητική τραγωδία στην ιστορία της Βρετανίας έφτασε. Η αστυνομική εποπτική αρχή της Βρετανίας αναμένεται σήμερα (02.12.2025) να δημοσιεύσει την πολυαναμενόμενη έκθεσή της σχετικά με τις ενέργειες των αστυνομικών κατά τη διάρκεια και μετά την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989, που συνέβη στις 15 Απριλίου 1989, όταν κατά τη διάρκεια του ημιτελικού αγώνα Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ για το Κύπελλο Αγγλίας, 96 φίλαθλοι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου και 766 τραυματίστηκαν.

Σήμερα – 36 χρόνια μετά – θα πέσει φως σε δεκαετίες συγκάλυψης, παραπληροφόρησης και αποσιώπησης για την χειρότερη αθλητική τραγωδία στη Βρετανία, την τραγωδία του Χίλσμπορο το 1989, τότε που πάνω από 10.000 φίλαθλοι της Λίβερπουλ βρέθηκαν έξω από το γήπεδο της Σέφιλντ Γουέντσντεϊ, στο Στάδιο Χίλσμπορο, με την ελπίδα ότι θα καταφέρουν τελικά θα εισέλθουν και να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας κόντρα στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Το Independent Office for Police Misconduct (IOPC) ερευνά την Αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ από το 2012, σε μια διαδικασία που αποτελεί τη μεγαλύτερη ανεξάρτητη έρευνα για πιθανές παραβάσεις και εγκληματικές πράξεις από αστυνομικούς που έχει γίνει ποτέ στην Αγγλία και την Ουαλία.

Περισσότερες από τρεις δεκαετίες μετά, το Χίλσμπορο παραμένει η χειρότερη τραγωδία στην ιστορία του βρετανικού αθλητισμού.

97 νεκροί και 766 τραυματίες

Ο συνωστισμός στις εξέδρες, κατά τον ημιτελικό του Κυπέλλου Αγγλίας στο στάδιο του Σέφιλντ, οδήγησε στον θάνατο 97 οπαδών της Λίβερπουλ – ανδρών, γυναικών και παιδιών, ηλικίας από 10 έως 67 ετών. 94 έχασαν επί τόπου τη ζωή τους, ένα άτομο πέθανε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο και ένας ακόμα υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τέσσερα χρόνια που βρισκόταν σε κώμα, κι ένας οπαδός της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρότατα και μόνιμα τραύματα πέθανε και επιβεβαιώθηκε ως το 97ο θύμα.

Οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 766.

Ακόμη και την ώρα που οι φίλαθλοι πέθαιναν, η αστυνομία ισχυριζόταν ότι οι οπαδοί της Λίβερπουλ – οι οποίοι, όπως έλεγαν, έφτασαν αργά, μεθυσμένοι και χωρίς εισιτήρια – ήταν υπεύθυνοι για την τραγωδία.

Όμως, έπειτα από δεκαετίες αγώνα των οικογενειών, αυτή η εκδοχή καταρρίφθηκε πλήρως.

Το 2016, νέες έρευνες και καταθέσεις, οι οποίες διεξήχθησαν μετά την ακύρωση των αρχικών πορισμάτων περί «τυχαίου θανάτου» το 2012, κατέληξαν ότι τα θύματα «δολοφονήθηκαν παράνομα».

Τον περασμένο Μάρτιο, το IOPC ενημέρωσε τις οικογένειες ότι κανένας αστυνομικός δεν θα αντιμετωπίσει πειθαρχικές διαδικασίες, καθώς η τότε νομοθεσία δεν επέβαλλε στα μέλη της αστυνομίας «καθήκον ειλικρίνειας» προς το κοινό.

Όπως ανέφερε, δεκάδες καταγγελίες για παραβάσεις αστυνομικών έχουν επιβεβαιωθεί, ωστόσο κανείς δεν μπορεί να τιμωρηθεί πειθαρχικά, αφού όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν πλέον αποχωρήσει από την υπηρεσία.

Τι εξετάζει η έκθεση

Η έρευνα της εποπτικής αρχής της Βρετανίας επικεντρώθηκε:

στις τροποποιήσεις που έγιναν στις αναφορές αστυνομικών που βρίσκονταν στο Χίλσμπορο,

στις καταγγελίες ότι παραπλανητικές πληροφορίες διοχετεύτηκαν από την αστυνομία στα μέσα ενημέρωσης, σε βουλευτές, στο κοινοβούλιο και

και στους επίσημους φορείς που διερεύνησαν το περιστατικό,

στον ρόλο της West Midlands Police, η οποία είχε αναλάβει την αρχική έρευνα της τραγωδίας,

και στις καταγγελίες ότι οικογένειες θυμάτων και ακτιβιστές τέθηκαν υπό αστυνομική παρακολούθηση.

Σύμφωνα με το Skynews, η IOPC έχει ήδη επιβεβαιώσει ότι η έρευνά της «συμφωνεί» με τα πορίσματα της έρευνας της Ανεξάρτητης Επιτροπής του Χίλσμπορο και των ανακρίσεων του 2016.

Σύμφωνα με την IOPC: «Δεν βρήκαμε στοιχεία που να υποστηρίζουν τις δηλώσεις της αστυνομίας στα μέσα ενημέρωσης, την έρευνα Taylor και τις δύο ανακρίσεις, οι οποίες υποδείκνυαν ότι η συμπεριφορά των οπαδών προκάλεσε ή συνέβαλε με οποιονδήποτε τρόπο στην καταστροφή».

Τι συνέβη τότε – Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν έξι λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα, όταν ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο σε 2.000 φιλάθλους της Λίβερπουλ, που είχαν εισιτήριο, αλλά δεν είχαν προλάβει να μπουν στο γήπεδο, λόγω των αυξημένων ελέγχων.

Η άτακτη είσοδός τους, όμως, προκάλεσε πανικό στην ήδη υπερπλήρη εξέδρα ορθίων, με αποτέλεσμα πολλοί φίλαθλοι να στριμωχτούν στα κάγκελα και να πεθάνουν από ασφυξία.

Ο αγώνας διακόπηκε αμέσως και ο αγωνιστικός χώρος μετατράπηκε σε πρόχειρο νοσοκομείο. Οι διαφημιστικές πινακίδες μετατράπηκαν σε φορεία για τη μεταφορά των τραυματιών στα ασθενοφόρα. 94 φίλαθλοι έχασαν επί τόπου τη ζωή τους, ανάμεσά τους και αρκετοί ανήλικοι, ενώ δύο ακόμη εξέπνευσαν τις επόμενες ημέρες σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύονταν βαρύτατα τραυματισμένοι. ένας οπαδός της Λίβερπουλ, ο οποίος είχε υποστεί σοβαρότατα και μόνιμα τραύματα πέθανε και επιβεβαιώθηκε ως το 97ο θύμα. Οι τραυματίες ανήλθαν συνολικά σε 766.

Το τραγικό γεγονός του Σέφιλντ αποτέλεσε σκληρό χτύπημα για το αγγλικό ποδόσφαιρο. Μόλις πριν από τέσσερις ημέρες, η UEFA είχε αποφασίσει την επάνοδο των βρετανικών ομάδων στις διοργανώσεις των ευρωπαϊκών κυπέλλων, από τις οποίες είχαν αποκλειστεί μετά τις αιματηρές συμπλοκές στο στάδιο Χέιζελ των Βρυξελλών, τον Μάιο του 1985. Οι αγγλικές ομάδες θα περιμένουν δύο ακόμη χρόνια για να επανεμφανισθούν στην Ευρώπη.

Η πρωθυπουργός της Βρετανίας Μάργκαρετ Θάτσερ διέταξε έρευνα, την οποία ανέλαβε ο αρχιδικαστής Πίτερ Τέιλορ. Ένα χρόνο αργότερα εξέδωσε το πόρισμά του κι έριξε όλο το φταίξιμο στην τοπική αστυνομία του Νότιου Γιορκσάιρ. Δύο ανώτατοι αξιωματικοί αποτάχθηκαν από το σώμα και οδηγήθηκαν σε δίκη το 2002, αλλά αθωώθηκαν.

Το πρώτο μέτρο που πάρθηκε ήταν η κατάργηση των εξέδρων για όρθιους και η τοποθέτηση καθισμάτων, με αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά η χωρητικότητά τους και να αυξηθεί η ασφάλεια των φιλάθλων.

Η ανεξάρτητη επιτροπή απεφάνθη το Σεπτέμβριο του 2012 ότι οι 41 από τους 96 νεκρούς θα μπορούσαν να είχαν ζήσει, αν λάμβαναν την κατάλληλη ιατρική φροντίδα. Πολλοί συγγενείς των θυμάτων προσέφυγαν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.