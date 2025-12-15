Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Χιμένεθ για Μεντιλίμπαρ: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω»

Οι δύο άντρες χάρισαν μία ωραία στιγμή μετά τη λήξη του αγώνα Άρης – Ολυμπιακός
Χιμένεθ και Μεντιλίμπαρ
Ο Χιμένεθ με τον Μεντιλίμπαρ/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία με 0-0 του αγώνα Άρης – Ολυμπιακός αποχώρησαν από το γήπεδο αγκαλιασμένοι.

Μετά την υπέροχη εικόνα που χάρισαν οι δύο προπονητές, ο Χιμένεθ έκανε ανάρτηση στα social media με τη φωτογραφία της αγκαλιάς τους και τη συνόδευσε με ένα ωραίο μήνυμα. «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω», έγραψε ο Ισπανός προπονητής για τον Μεντιλίμπαρ.

Οι δύο έχουν χτίσει μία παράδοση στις μονομαχίες του στην Ισπανία και πλέον μπορούν να τη συνεχίσουν στη χώρα μας στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
227
167
109
92
87
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo