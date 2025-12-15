Χιμένεθ για Μεντιλίμπαρ: «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω»

Ο Μανόλο Χιμένεθ και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την ισοπαλία με 0-0 του αγώνα Άρης – Ολυμπιακός αποχώρησαν από το γήπεδο αγκαλιασμένοι.

Μετά την υπέροχη εικόνα που χάρισαν οι δύο προπονητές, ο Χιμένεθ έκανε ανάρτηση στα social media με τη φωτογραφία της αγκαλιάς τους και τη συνόδευσε με ένα ωραίο μήνυμα. «Πάντα χαίρομαι να σε βλέπω και να σε αγκαλιάζω», έγραψε ο Ισπανός προπονητής για τον Μεντιλίμπαρ.

Οι δύο έχουν χτίσει μία παράδοση στις μονομαχίες του στην Ισπανία και πλέον μπορούν να τη συνεχίσουν στη χώρα μας στα ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Άρη.