Χιμένεθ: «Η ισοπαλία εντός έδρας δεν είναι κάτι που αξίζει στον Άρη»

Άρης και Ολυμπιακός έμειναν στο 0-0 στη Θεσσαλονίκη, με τον Μανόλο Χιμένεθ να υποστηρίζει ότι η ισοπαλία δεν είναι κάτι που αξίζει στην ομάδα του.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Μανόλο Χιμένεθ τόνισε πως μία ομάδα με το μέγεθος του Άρη δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένη με μία εντός έδρας ισοπαλία ανεξαρτήτως αντιπάλου, ενώ στάθηκε στα πολλά προβλήματα με απουσίες που αντιμετωπίζουν οι Θεσσαλονικείς.

«Είναι ένας βαθμός που αξίζαμε αν και το γεγονός ότι πήραμε ισοπαλία στην έδρα μας δεν είναι κάτι που αξίζει στον Άρη, απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο. Έχουμε πολλούς τραυματισμούς, ειδικά στην άμυνα, είχαμε πέντε αμυντικούς και τώρα με τον Φαντιγκά θα γίνουν τέσσερις. Όσοι παίζουν, παίζουν για την καρδιά τους και το έμβλημα.

Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μία ομάδα με την ποιότητα του Ολυμπιακού, βελτιώνεται με κάθε αλλαγή, εμείς ψάχναμε με το ζόρι 11 παίκτες να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Να έρθει γρήγορα ο Ιανουάριος γιατί είναι εξαντλημένα τα παιδιά», τόνισε ο Μανόλο Χιμένεθ.