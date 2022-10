Το ποδόσφαιρο της Αργεντινής προσπαθεί να… συνέλθει από τα επεισόδια που έγιναν στο Χιμνάσια Λα Πλάτα – Μπόκα Τζούνιορς, με έναν 57χρονο οπαδό να χάνει τη ζωή, αφού δεν άντεξε τη χρήση χημικών. Ανάμεσα στους τραυματίες που προέκυψαν και ένας κάμεραμαν, ο οποίος κατέγραψε τη στιγμή που αστυνομικός τον πυροβόλησε με σφαίρα από καουτσούκ.

Ένας οπαδός της Χιμνάσια Λα Πλάτα σκοτώθηκε κατά την διάρκεια επεισοδίων, που σημειώθηκαν στον αγώνα του πρωταθλήματος Αργεντινής, μεταξύ της ομάδας του και της Μπόκα Τζούνιορς, κοντά στο Μπουένος Αϊρες, γεγονός που επιβεβαίωσε και ο υπουργός Ασφαλείας της επαρχίας, Σέρτζιο Μπέρνι.

Οι συγκρούσεις άρχισαν έξω από το στάδιο Χουάν Καρμέλο Ζερίλο στην Λα Πλάτα, περίπου 50 χλμ νότια του Μπουένος Άιρες, όπου η ομάδα της Χιμνάσια φιλοξενούσε την Μπόκα Τζούνιορς. Η αστυνομία χρησιμοποίησε σφαίρες από καουτσούκ και δακρυγόνα για να διαλύσει οπαδούς που προσπάθησαν να εισέλθουν στο ήδη γεμάτο γήπεδο.

Στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε ο εκλιπών, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για έναν άνδρα 57 ετών, ο οποίος πέθανε από καρδιοαναπνευστική ανακοπή.

«Τα επεισόδια άρχισαν έξω από το γήπεδο και επεκτάθηκαν στις εξέδρες. Υπήρχαν περίπου 10.000 άνθρωποι γύρω από το γήπεδο που προσπαθούσαν να μπουν μέσα, άλλοι με εισιτήρια, άλλοι χωρίς. Όλοι έβλεπαν ότι το γήπεδο ήταν γεμάτο», δήλωσε ο επικεφαλής της ένωσης για την πρόληψη της βίας στον αθλητισμό, Εντουάρντο Απαρίσιο. «Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση», και συγκεκριμένα «οι ενέργειες της αστυνομίας», πρόσθεσε.

Ο αγώνας της Μπόκα Τζούνιορς με την Χιμνάσια Λα Πλάτα διακόπηκε στο 9′ όταν τα δακρυγόνα έφθασαν μέσα στο γήπεδο. «Η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου και δεν υπήρχαν άλλα εχέγγυα ασφάλειας», σχολίασε ο διαιτητής, Ερνάν Μαστράντζελο.

Στην συνέχεια, μερίδα θεατών εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας καθαρό αέρα, καθώς οι πύλες του γηπέδου είχαν κλείσει από την αστυνομία για να αποτραπεί η είσοδος όσων βρίσκονταν στους εξωτερικούς χώρους.

😔🇦🇷🚨 Tear gas and rubber bullets have been fired by the police near the Gimnasia La Plata stadium in tonight’s matchup with Boca in the Argentine League.



Both teams are in the locker room, the game has been suspended. pic.twitter.com/MbJ7HyxCUe