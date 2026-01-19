Χίος: Ο προπονητής του Κανάρη κατηγορείται για την επίθεση σε γυναίκα διαιτητή

O προπονητής του Κανάρη Νενήτων κατηγορείται για το θλιβερό επεισόδιο στο τοπικό πρωτάθλημα της πρώτης ερασιτεχνικής κατηγορίας στη Χίο, όπου μία γυναίκα διαιτητής εμφανίζεται να κατέληξε στο νοσοκομείο.

Η αναμέτρηση Όμηρος Καλλιμασιάς – Κανάρης Νενήτων στη Χίο, ολοκληρώθηκε με το ισόπαλο σκορ 1-1, αλλά αμαυρώθηκε από ένα περιστατικό που φέρεται να έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το arenachios.gr, ο προπονητής του Κανάρη, Δημοσθένης Κάβουρας, φέρεται να κινήθηκε εναντίον της βοηθού διαιτητή, Αγγελίνας Οικονομοπούλου, η οποία και μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο.

Στο παιχνίδι υπήρχε τριάδα γυναικών διαιτητών, με τις Αγγελική Κατσάλα, Ανθή Σελλή και Αγγελίνα Οικονομοπούλου να διευθύνουν την αναμέτρηση και να έχουν υπογράψει μήνυση εναντίον του προπονητή του Κανάρη, για επίθεση εναντίον τους, με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά.