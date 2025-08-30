Χιρόνα – Σεβίλλη 0-2: Πρώτη νίκη για τον Ματίας Αλμέιδα στη La Liga

«Ποδαρικό» στις νίκες έκανε η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, στην τρίτη αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα της Ανδαλουσίας πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χιρόνα κι έτσι βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε με δυο ήττες το φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Τα γκολ των Αλφόν Γκονζάλεθ (30’) και Ρομέρο (55’) ήταν αυτά που έδωσαν στη Σεβίλλη τους πρώτους της βαθμούς.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Ελτσε-Λεβάντε 2-0

(46′ Μιρ, 51′ Μεντόσα)

Βαλένθια-Χετάφε 3-0

(30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης 1-1

(14΄πεν. Βιθέντε – 7΄ Σιμεόνε)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-0

(40΄ Ντεντόνκερ)

Χιρόνα-Σεβίλλη 0-2

(30΄ Αλφόν Γκονθάλεθ, 55΄ Ρομέρο)