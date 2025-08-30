Αθλητικά

Χιρόνα – Σεβίλλη 0-2: Πρώτη νίκη για τον Ματίας Αλμέιδα στη La Liga

Πρώτοι βαθμοί για τους Ανδαλουσιάνους στο φετινό πρωτάθλημα
Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα (ΦΩΤΟ EPA
Ο προπονητής της Σεβίλλης, Ματίας Αλμέιδα (ΦΩΤΟ EPA/Josι Manuel Vidal)

«Ποδαρικό» στις νίκες έκανε η Σεβίλλη του Ματίας Αλμέιδα, στην τρίτη αγωνιστική της La Liga. Η ομάδα της Ανδαλουσίας πέρασε με 2-0 από την έδρα της Χιρόνα κι έτσι βγήκε από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Θυμίζουμε ότι η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε με δυο ήττες το φετινό πρωτάθλημα στην Ισπανία. Τα γκολ των Αλφόν Γκονζάλεθ (30’) και Ρομέρο (55’) ήταν αυτά που έδωσαν στη Σεβίλλη τους πρώτους της βαθμούς.

Αποτελέσματα και σκόρερ:

Ελτσε-Λεβάντε              2-0

(46′ Μιρ, 51′ Μεντόσα)

Βαλένθια-Χετάφε            3-0

(30` Ντιακαμπί, 54` Ντανγιούμα, 90`+7` Περάλες)

Αλαβές-Ατλέτικο Μαδρίτης   1-1

(14΄πεν. Βιθέντε – 7΄ Σιμεόνε)

Οβιέδο-Ρεάλ Σοσιεδάδ       1-0

(40΄ Ντεντόνκερ)

Χιρόνα-Σεβίλλη             0-2

(30΄ Αλφόν Γκονθάλεθ, 55΄ Ρομέρο)

