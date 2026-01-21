Συμβαίνει τώρα:
Χωρίς Μιλουτίνοφ ο Ολυμπιακός κόντρα στην Εφές Αναντολού

Ο Σέρβος σέντερ δεν ακολούθησε την ερυθρόλευκη αποστολή στην Τουρκία
Δίχως τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με την Εφές Αναντολού στην Τουρκία, για την 24η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Εφές Αναντολού το βράδυ της Πέμπτης (22/1/2026), με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει να διαχειριστεί μία σημαντική απουσία, αφού ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν υπολογίζεται για τον αγώνα με τους Τούρκους.

Ο Σέρβος σέντερ χτύπησε στο κεφάλι, έπειτα από ένα άτσαλο μαρκάρισμα του Μπρίσετ στα τελευταία λεπτά του αγώνα του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι στο ΣΕΦ.

Ο Μιλουτίνοφ θα παραμείνει στην Αθήνα προκειμένου να νιώσει καλύτερα και να επανέλθει στα επόμενα ματς του Ολυμπιακού, με τους ερυθρόλευκους να πηγαίνουν στην Πόλη με δίδυμο σέντερ τους Ταϊρίκ Τζόουνς και Ντόντα Χολ.

