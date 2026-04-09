Χωρίς Νιλικίνα ο Ολυμπιακός κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Πρόβλημα της τελευταίας στιγμής για τους Πειραιώτες
Ο Νιλικίνα
Ακόμα μία σημαντική απουσία στην περιφέρεια θα έχει ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι με τη Χάποελ Τελ Αβίβ στη Σόφια για την 37η αγωνιστική της Euroleague, καθώς ο Φρανκ Νιλικίνα τέθηκε νοκ άουτ.

Μετά τους Μόρις, Τζόουνς, Λαρεντζάκη και Φουρνιέ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στις υπηρεσίες του Φρανκ Νιλικίνα για το αποψινό (19:30) παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Χάποελ Τελ Αβίβ.

Ο Γάλλος γκαρντ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα και δεν θα είναι διαθέσιμος.

Γουόκαπ, Τζόσεφ και Ντόρσεϊ αναμένεται να πάρουν ακόμα περισσότερο χρόνο συμμετοχής, προκειμένου να καλύψουν τα κενά στην περιφέρεια.

