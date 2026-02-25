Χωρίς τον Εμπαπέ η Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στην Μπενφίκα για τη ρεβάνς του Champions League

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη (25/02/26, 22:00) και ο Κιλιάν Εμπαπέ, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, θα απουσιάζει από την αναμέτρηση που θα κρίνει μία θέση στους 16 του Champions League.

Ο Εμπαπέ ταλαιπωρείται από έντονους πόνους στο αριστερό του γόνατο και σύμφωνα με το ραδιοφωνικό σταθμό «Cadena Ser», θα είναι εκτός από το παιχνίδι της Ρεάλ Μαδρίτης με την Μπενφίκα.

Το πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού είχε κριθεί από το γκολ του Βινίσιους στην Πορτογαλία (0-1) και η «Βασίλισσα» δεν θα έχει τον Γάλλο σταρ στη διάθεσή της, αφού προσπάθησε να προπονηθεί, χωρίς όμως να βγάζει ολόκληρο το πρόγραμμα.

Ο Εμπαπέ δεν θέλει να ρισκάρει πιθανή υποτροπή, καθώς πέρα από την κρίσιμη συνέχεια της Ρεάλ σε La Liga και Champions League το καλοκαίρι θα συμμετέχει με την Εθνική Γαλλίας στο Μουντιάλ, που θα γίνει σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.