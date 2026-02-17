Champions League: Μεγάλες εκτός έδρας νίκες για Ρεάλ και Παρί με Βινίσιους και Ντουέ, η Ντόρτμουντ «καθάρισε» την Αταλάντα

Μετά από ένα ματς στο “Ντα Λουζ” με μεγάλη ένταση και νεύρα, η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης στους “16” του Champions League, επικρατώντας 1-0 της Μπενφίκα. Ο Βινίσιους πέτυχε μια απίστευτη γκολάρα για το “διπλό” των “μερένγκες”.

Μεγάλη και “τρελή” νίκη πήρε η παρί Σεν Ζερμέν στην έδρα της Μονακό. Η ομάδα του Πριγκιπάτου προηγήθηκε με 2-0, με τα γκολ του Μπαλογκάν, αλλά η είσοδος του Ντουέ στο 27′ έφερε τα πάνω κάτω, με τον νεαρό να σκοράρει δυο φορές και να έχει και μια ασίστ στην ανατροπή των πρωταθλητών Ευρώπης (2-3). Παράλληλα, η Ντόρτμουντ δεν είχε πρόβλημα να νικήσει εκτός έδρας την Αταλάντα με 2-0 και να πλησιάσει και αυτή στην επόμενη φάση του Champions League.

Στο ματς που άνοιξε το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, η Γαλατασαράι “χτύπησε” κάθε αδυναμία και λάθος της Γιουβέντους στον πρώτο αγώνα τους για τα Play Off του Champions League και με μία απίθανη ανατροπή στην… ανατροπή, διέσυρε την ιταλική ομάδα με 5-2 στο “Rams Park” και πήρε ίσχυρο προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς των δύο ομάδων στις 25 Φεβρουαρίου στο Τορίνο.

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, η Μπενφίκα βρέθηκε σε θέση επίθεσης, πιέζοντας την Ρεάλ Μαδρίτης, που προσπάθησε να μην αφήσει διαδρόμους προς την εστία του Κουρτουά. Οι “μερένγκες” δέχθηκαν πίεση και φάσεις, αλλά άντεξαν. Μάλιστα, στο 18′ είδαν το γυριστό πλασέ του Βινίσους μέσα από τη μεγάλη περιοχή να στέλνει την μπάλα να περάσει για λίγο άουτ.

Στο 22′ ήταν η σειρά της Μπενφίκα να πλησιάσει το γκολ, με τον Κουρτουά να έχει εντυπωσιακή επέμβαση -με το ένα χέρι- στο σουτ του Άουρσνες. Το ματς πήγε μέχρι την ανάπαυλα, με τους παίκτερς των δυο ομάδων να έχουν αρκετές δυνατές μονομαχίες και τον Βινίσιους να παίρνει πάνω του τις περισσότερες επιθετικές προσπάθειες των φιλοξενούμενων. Στην κορυφαια τους στιγμή (45+1′) ο Τρουμπίν έδιωξε με δυσκολία σε κόρνερ, το χαμηλό σουτ του Γκιουλέρ.

Ελάχιστα μετά την έναρξη του δευτέρου μέρους, η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ με ένα εκπληκτικό τέρμα! Στο 50′ ο Βινίσιους μπήκε στην αντίπαλη περιοχή από τα αριστερά και με εκπληκτικό διαγώνιο φαλτσαριστό σουτ -με το δεξί- έστειλε τη μπάλα στο αριστερό παράθυρο της εστίας του Τρούμπιν, για το 0-1. Τελείωμα παγκόσμιας κλάσης, με το ματς να διακόπτεται στη συνέχεια, αφού ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο κατά του ρατσισμού, μιας και ο Βραζιλιάνος πήγε γρήγορα στον διαιτητή και του είπε ότι δέχτηκε ρατσιστική επίθεση από τον Πρεστιάνι.

Το ματς απέκτησε μια… άγρια ομορφιά στη συνέχεια, με την Μπενφίκα να ψάχνει την ισοφάριση και την Ρεάλ να απειλεί στις αντεπιθέσεις. Το σκορ όμως δεν άλλαξε, με την “βασίλισσα” να παίρνει μια μεγάλη νίκη, εκεί όπου πριν από ένα μήνα είχε ηττηθεί με 4-2. Ο Βινίσιους αποδείχθηκε… κόκκινο πανί για τους οπαδούς των γηπεδούχων. Πριν το φινάλε του αγώνα, του πέταξαν αντικείμενα, σε εκτέλεση κόρνερ, με ένα μπουκάλι να τον βρίσκει στο χέρι.

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Η Μονακό ξεκίνησε καταπληκτικά το παιχνίδι, καθώς στα 57” ο Μπαλογκάν με κεφαλιά μετά από σέντρα του Γκολόβιν έβαλε την ομάδα του μπροστά στο σκορ στο Πριγκιπάτο. Ο Μπαλογκάν στο 18′ χτύπησε ξανά για τους Μονεγάσκους, αφού από το σημείο του πέναλτι σκόραρε με το δεξί για να κάνει το 2-0.

Η Παρί κέρδισε πέναλτι στο 22′ με τον Βιτίνια να αναλαμβάνει την εκτέλεση, όμως ο τερματοφύλακας της Μονακό απέκρουσε για να κρατήσει το προβάδισμα υπέρ της ομάδας του. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να βρουν το γκολ που έψαχναν στο 29′ με τον Ντεζιρέ Ντουέ, που αντικατέστησε τον Ουσμάν Ντεμπελέ να σκοράρει με δυνατό σουτ. Ο Γάλλος πέρασε στο παιχνίδι μόλις 2′ πριν σκοράρει.

Ο Χακίμι στο 41′ έφερε στα ίσα το παιχνίδι, μιας και ήταν στο κατάλληλο σημείο μετά την απόκρουση του Κον στο σουτ του Ντουέ. Ο Μαροκινός με δεξί γυριστό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-2 λίγο πριν την ανάπαυλα. Ο Ντουέ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής του αγώνα, καθώς στο 67′ ολοκλήρωσε την ανατροπή της Παρί με σουτ από το ύψος του πέναλτι με το αριστερό (2-3).

Η αποβολή του Γκολόβιν για βίαιο μαρκάρισμα στο δεύτερο ημίχρονο δεν έδωσε την ευκαιρία στους Μονεγάσκους να παλέψουν για κάτι περισσότερο στο παιχνίδι με την ομάδα του Ενρίκε να κρατάει το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε και πλέον να έχει το πάνω χέρι στο ζευγάρι με το παιχνίδι στο Παρίσι να κρίνει την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Το παιχνίδι στη Γερμανία ξεκίνησε με 15λεπτη καθυστέρηση καθώς άργησε το πούλμαν των γηπεδούχων να φτάσει στο γήπεδο. Η Ντόρτμουντ ξεκίνησε πολύ καλά και στο 3′ μετά από σέντρα του Ριέρσον ο Γκιρασί με κεφαλιά έκανε το 1-0 και έδωσε το προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους, οι Βεστφαλοί με τον Μπάιερ έκαναν το 2-0. Ο Γερμανός πήρε την μπάλα μετά από γύρισμα του Γκιρασί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των Ιταλών.

Η Ντόρτμουντ είχε την ευκαιρία να πάρει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα στο 67′ με τον Μπράντ, όμως, η προσπάθεια του Γερμανού πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των μπεργκαμάσκι και το σκορ έμεινε στο 2-0. Οι γηπεδούχοι κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το φινάλε και θα πάνε στο Μπέργκαμο στη ρεβάνς όντας το μεγάλο φαβορί για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης

Γαλατάσαραϊ – Γιουβέντους 5-2

Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν 2-3

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 0-1

Ντόρτμουντ – Αταλάντα 2-0

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (18.02.2026)

Καραμπάγκ – Νιουκάστλ

Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ

Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν

Οι αγώνες ρεβάνς

Τρίτη 24.02.2026

Ατλέτικο Μαδρίτης – Κλαμπ Μπριζ

ντερ – Μπόντο Γκλιμτ

Λεβερκούζεν – Ολυμπιακός

Νιουκάστλ – Καραμπάγκ

Τετάρτη 25.02.2026

Αταλάντα – Ντόρτμουντ

Γιουβέντους – Γαλατασαράι

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα