Χωρίς Βιλντόσα η Βίρτους Μπολόνια κόντρα στον Παναθηναϊκό

Δίχως τον Λούκα Βιλντόσα θα παραταχθεί η Βίρτους Μπολόνια στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Τelekom Center για την 21η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Αργεντινός πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού, Λούκα Βιλντόσα, ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον αριστερό μηρό και τέθηκε νοκ άουτ από την αναμέτρηση με το τριφύλλι.

Αντίθετα διαθέσιμος θα είναι και πάλι ο Μουχάμετ Ντιούφ, ο οποίος επιστρέφει στην αγωνιστική δράση.

Ο Παναθηναϊκός έχει το πάνω χέρι στις πρόσφατες συναντήσεις των δύο ομάδων, με τέσσερις νίκες στα πέντε τελευταία παιχνίδια. Στο φετινό πρώτο γύρο, η Βίρτους είχε πάρει τη νίκη με 92-75.