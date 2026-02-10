Χόρνετς – Πίστονς: Άγριος καβγάς στο παρκέ με μπουνιές και κλωτσιές – 4 παίκτες αποβλήθηκαν

Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν στον αγώνα μπάσκετ ανάμεσα στους Σάρλοτ Χόρνετς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς, όταν στο τρίτο δωδεκάλεπτο το παιχνίδι μετατράπηκε σε πεδίο μάχης με μπουνιές, σπρωξίματα και απίστευτα επεισόδια στο παρκέ, οδηγώντας στην αποβολή τεσσάρων παικτών.

Η ένταση ξεκίνησε έπειτα από σκληρό φάουλ του Μούσα Ντιαμπατέ των Σάρλοτ Χόρτνετς πάνω στον σέντερ των Ντιτρόιτ Πίστονς, Τζέιλεν Ντούρεν. Μετά το σφύριγμα των διαιτητών του αγώνα μπάσκετ, οι δύο παίκτες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο φωνάζοντας, με τον Ντούρεν να σηκώνει πρώτος το χέρι, σε μια κίνηση που έμοιαζε με χαστούκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η αντίδραση ήταν άμεση. Ο Ντιαμπατέ εξαγριώθηκε και άρχισε να τον καταδιώκει στο γήπεδο, ενώ μέρος στη σύγκρουση πήρε και ο Μάιλς Μπρίτζες, ο οποίος έσπρωξε τον σέντερ των Πίστονς. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς, με τους παίκτες να ανταλλάσσουν γροθιές και να σπρώχνονται μπροστά στους έκπληκτους θεατές.

Παρά την προσπάθεια των ψυχραιμότερων να τους χωρίσουν, ο καβγάς συνεχίστηκε, με τον Ντιαμπατέ και τον Μπρίτζες να χτυπούν τον Ντούρεν. Τότε μπήκε στο παρκέ και ο Αϊζάια Στιούαρτ, που βρισκόταν στον πάγκο, πιάνοντας από τον λαιμό τον Μπρίτζες και ρίχνοντας κι άλλο «λάδι στη φωτιά».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για αρκετά λεπτά το παρκέ γέμισε με παίκτες, προπονητές και προσωπικό των ομάδων.

Οι διαιτητές απέβαλαν τελικά τους Ντιαμπατέ, Ντούρεν, Μπρίτζες και Στιούαρτ, ενώ δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν και επιπλέον ποινές, ειδικά για τον Στιούαρτ, ο οποίος εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο από τον πάγκο.