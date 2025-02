Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: Το βίντεο του Ολυμπιακού για τη συμπλήρωση ενός χρόνου του Βάσκου προπονητή στον ερυθρόλευκο πάγκο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπλήρωσε έναν χρόνο στον πάγκο του Ολυμπιακού και η ερυθρόλευκη ΠΑΕ ανέβασε ένα βίντεο αφιερωμένο στον Βάσκο προπονητή.

O Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ κατάφερε να γράψει ιστορία στον πάγκο του Ολυμπιακού μέσα σε λίγους μήνες, καθώς ήταν αυτός που οδήγησε τους Πειραιώτες στην κατάκτηση του Conference League, του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου στο ποδόσφαιρο στην ιστορία του συλλόγου.

Οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του Βάσκου με την ομάδα αυτόν τον έναν άκρως επιτυχημένο χρόνο. Ξεχωρίζει φυσικά η περσινή πορεία στο Conference League.

One year ago today, signed as our new head coach!



What a year it has been!

<br#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #Mendilibar pic.twitter.com/s9Tpm0W3iB