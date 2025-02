Χουάνγκ Ουί Τζο: Φυλάκιση με αναστολή στον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού για την κρυφή καταγραφή «ροζ» βίντεο

Ο Νοτιοκορεάτης διεθνής ποδοσφαιριστής, Χουάνγκ Ούι Τζο, καταδικάσθηκε σήμερα (14.02.2025) σε ποινή φυλάκισης με αναστολή, καθώς κρίθηκε ένοχος για παράνομη βιντεοσκόπηση σεξουαλικών συναντήσεων.

«Δεδομένης της σοβαρότητας της κοινωνικής βλάβης που προκλήθηκε…, δικαιολογείται αυτή η αυστηρή ποινή», είπε ο δικαστής Λι Γιονγκ-τζι για την υπόθεση του Χουάνγκ Ούι Τζο, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων«Yonhap», υπενθυμίζοντας ότι τα βίντεο έγιναν με χρήση smartphone χωρίς την συγκατάθεση των θυμάτων.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, μόνο οι κατηγορίες σε βάρος ενός από τα δύο θύματα αναγνωρίσθηκαν, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες στην δημοσιότητα.

Ο έμπειρος επιθετικός, ο οποίος μεταξύ άλλων στην καριέρα του είχε και μία σύντομη θητεία στον Ολυμπιακό με πέντε συμμετοχές, ομολόγησε την ενοχή του και ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα, ενώ αξίζει ν’ αναφερθεί ότι αντιμετώπισε πιθανή ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών.

Το δικαστήριο, ωστόσο, έλαβε υπ’ όψιν την ομολογία και την μεταμέλεια του παίκτη και αποφάσισε την ποινή με αναστολή, σύμφωνα με το «Yonhap», ενώ υπέρ του λειτούργησε και το γεγονός ότι τα βίντεο δημοσιεύθηκαν εν αγνοία του, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

