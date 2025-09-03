Αθλητικά

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Βολές» της Marca στον φόργουορντ του Παναθηναϊκού για την παρουσία του στην εθνική Ισπανίας

Κριτική δέχεται στην πατρίδα του ο Χουάντσο για τις εμφανίσεις του στην εθνική Ισπανίας
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας
Ο Χουάντσο με την εθνική Ισπανίας / REUTERS/Yiannis Kourtoglou

Η Ισπανία ηττήθηκε και από την Ιταλία στο Eurobasket και βρίσκεται κοντά στον πρόωρο αποκλεισμό, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού να μη γλιτώνει την κριτική από τα Μέσα της πατρίδας του.

Η ισπανική εφημερίδα Marca μάλιστα, έχει βάλει στο “στόχαστρό” της τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τονίζοντας τη διαφορά στην απόδοσή του με την εθνική Ισπανίας στο Eurobasket σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.

«Υπάρχει διαφορά με τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό, όπου και ανανέωσε το συμβόλαιό του. Την περασμένη σεζόν μόνο ο Κέντρικ Ναν έπαιζε περισσότερο. Η διαφορά του Χουάντσο στα “πράσινα” με τον Χουάντσο στην Εθνική είναι… χαώδης» αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, που αναφέρει ότι «οι Αλντάμα, Μπριθουέλα και οι δύο Ερνανγκόμεθ θα έπρεπε να οδηγούν την Ισπανία».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo