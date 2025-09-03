Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Βολές» της Marca στον φόργουορντ του Παναθηναϊκού για την παρουσία του στην εθνική Ισπανίας

Η Ισπανία ηττήθηκε και από την Ιταλία στο Eurobasket και βρίσκεται κοντά στον πρόωρο αποκλεισμό, με τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ του Παναθηναϊκού να μη γλιτώνει την κριτική από τα Μέσα της πατρίδας του.

Η ισπανική εφημερίδα Marca μάλιστα, έχει βάλει στο “στόχαστρό” της τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, τονίζοντας τη διαφορά στην απόδοσή του με την εθνική Ισπανίας στο Eurobasket σε σχέση με τον Παναθηναϊκό.

«Υπάρχει διαφορά με τον ρόλο του στον Παναθηναϊκό, όπου και ανανέωσε το συμβόλαιό του. Την περασμένη σεζόν μόνο ο Κέντρικ Ναν έπαιζε περισσότερο. Η διαφορά του Χουάντσο στα “πράσινα” με τον Χουάντσο στην Εθνική είναι… χαώδης» αναφέρει σχετικό δημοσίευμα, που αναφέρει ότι «οι Αλντάμα, Μπριθουέλα και οι δύο Ερνανγκόμεθ θα έπρεπε να οδηγούν την Ισπανία».