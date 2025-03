Χούλιαν Άλβαρες: Η εκτέλεση πέναλτι που έκρινε το Ατλέτικο – Ρεάλ, ο «μαρτυριάρης» Εμπαπέ και ο λόγος που ακυρώθηκε

Η Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε εντός έδρας την Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0, έστειλε την πρόκριση να κριθεί στην παράταση και στα πέναλτι -ισοφαρίζοντας σε 2-2 τα γκολ στη σειρά- αλλά είδε την “βασίλισσα” να παίρνει την πρόκριση στους “8” του Champions League, αφού βγήκε νικήτρια στη “ρουλέτα” των εκτελέσεων.

Όπως το 2016, στον τελικό του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως πέρυσι, στα προημιτελικά με τη Μάντσεστερ Σίτι, έτσι και φέτος, η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε “όρθια” στη διαδικασία των πέναλτι.

Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι επικράτησε 4-2 εκείνης του Ντιέγκο Σιμεόνε, σε μια διαδικασία που η 4η σειρά εκτελέσεων δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα (ο Όμπλακ απέκρουσε την προσπάθεια του Βάσκεθ, για να έρθει στη συνέχεια ο Γιορέντε και να στείλει την μπάλα στο δοκάρι).

Η εκτέλεση πέναλτι, όμως, που σήκωσε μεγάλη… κουβέντα, ήταν η δεύτερη της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ο Χούλιαν Άλβαρες έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κουρτουά, αλλά ο διαιτητής Μαρτσίνιακ -με την συμβουλή του VAR- ακύρωσε το γκολ του Αργεντινού επιθετικού.

Ο Αργεντινός επιθετικός σούταρε με το δεξί του πόδι, αλλά έχασε την ισορροπία του και στο γλίστρημά, η μπάλα -μετά την εκτέλεση- βρήκε και στο αριστερό του πόδι. Κάτι τέτοιο θεωρείται διπλή επαφή και σύμφωνα με τον κανονισμό είναι παράτυπο, με συνέπεια ο Μαρτσίνιακ να ακυρώσει το τέρμα του 25χρονου φορ. Να αναφέρουμε ότι δεν προβλέπεται η επανάληψη της εκτέλεσης.

Τη στιγμή της εκτέλεσης του πέναλτι, ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν μαζί με τους υπόλοιπους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, στον αγωνιστικό χώρο. Αφού ξεπέρασε την αρχική απογοήτευση, άρχισε να δείχνει ότι ο παίκτης της Ατλέτικο είχε κάνει επαφή και με τα δυο πόδια στην εκτέλεση από την άσπρη βούλα.

Μαζί με συμπαίκτες του, ενημέρωσαν σχετικά τον βοηθό που βρισκόταν κοντά τους, εκείνος μέσω της ενδοεπικοινωνίας συζήτησε άμεσα με τον ρέφερι και τον VAR της αναμέτρησης και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το γκολ του Αργεντινού επιθετικού των “ροχιμπλάνκος” ακυρώθηκε.

Kylian Mbappé immediately noticed that Julian Alvarez’s penalty had two touches. pic.twitter.com/gvx0rdgGqO