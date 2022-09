Νοτιοκορεάτης youtuber φαίνεται να δέχθηκε επίθεση από χούλιγκαν έξω από το γήπεδο “Καραϊσκάκης”, λίγο πριν την έναρξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Φράιμπουργκ για το Europa League.

Η παρουσία των Χουάνγκ στον Ολυμπιακό έχει φέρει αρκετούς συμπατριώτες τους στις κερκίδες του “Καραϊσκάκης”, αλλά ένας από αυτούς είχε μια πολύ άσχημη εμπειρία πριν από το ματς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως γίνεται αντιληπτό από το live που έκανε στο youtube, περπατούσε έξω από το γήπεδο του Ολυμπιακού, φορώντας φανέλα των “ερυθρόλευκων” και συνομιλούσε με οπαδούς των Πειραιωτών, όταν έγινε θύμα επίθεσης από μία μερίδα χούλιγκαν. Αυτοί φαίνεται να τον χτύπησαν και να τον έκλεψαν, με έναν να ακούγεται να λέει στο video «μην τον βαράτε. Στις τσέπες, στις τσέπες».

Bunch of Hooligans just assaulted a Korean youtuber outside the Karaiskakis right before the Freiburg match. Please address this @olympiacosfc #OLYSCF

The full stream: https://t.co/pou1fOioZc pic.twitter.com/b06Sm9AVfu