Χρήστος Μουζακίτης: Επιμένουν στην Ιταλία για ενδιαφέρον της Μίλαν για τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού

Δεν έχουν τέλος εδώ και λίγο καιρό τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον ομάδων του εξωτερικού για τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού, με τη Μίλαν να βρίσκεται στο “κάδρο” για την απόκτησή του.

Στην Ιταλία επιμένουν ότι η Μίλαν εξετάζει την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη και μάλιστα, το Sport Mediaset αναφέρει ότι η ιταλική ομάδα είναι διατεθειμένη να προσφέρει ένα ποσό της τάξης των 20 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτησή του από τον Ολυμπιακό.

Ο 18χρονος μέσος των Πειραιωτών έχει τοποθετηθεί πάντως στη λίστα της πλειοψηφίας των μεγάλων ομάδων της Ευρώπης, μετά τις εμφανίσεις του φέτος και στο Champions League και οι “ερυθρόλευκοι” φημολογείται ότι θα ζητήσουν πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ για την παραχώρησή του.