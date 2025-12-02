Χρήστος Μουζακίτης: Η αποθέωση από τους συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό και η ομαδική φωτογραφία με το βραβείο στο αεροδρόμιο

Ο Χρήστος Μουζακίτης του Ολυμπιακού πήρε στα χέρια του το βράδυ της Δευτέρας (01.12.2025) το βραβείο Golden Boy Web 2025, σε μία λαμπρή τελετή που έγινε στο Τορίνο και διοργάνωσε η Tuttosport.

Ο νεαρός διεθνής μέσος κατέκτησε τη συγκεκριμένη διάκριση, μετά από πολύμηνη ψηφοφορία που διεξήχθη από το ιταλικό Μέσο, αφήνοντας πίσω του σπουδαία ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Μια ημέρα μετά, ο Χρήστος Μουζακίτης μπήκε στο αεροπλάνο της επιστροφής στην Ελλάδα και είχε μια… ερυθρόλευκη συνάντηση στο “Ελ. Βενιζέλος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά την άφιξή του στην Αθήνα, ο Χρήστος Μουζακίτης συνάντησε την αποστολή του Ολυμπιακού στο αεροδρόμιο, η οποία εκείνη τη στιγμή αναχωρούσε για τη Σύρο και τον αυριανό αγώνα για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλ’αδας..

Ο Έλληνας αμυντικός χαφ αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του, δέχθηκε αγκαλιά απ’ όλους, ενώ φωτογραφήθηκε μαζί τους, με το τρόπαιο του “Golden Boy Web”.

Να αναφέρουμε ότι ο Μουζακίτης δεν μπήκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς Κυπέλλου με την Ελλάς Σύρου, για λόγους ξεκούρασης.