Χρήστος Μουζακίτης: Ο Ολυμπιακός είπε «όχι» στα 20 εκατομμύρια της Μίλαν – Το ποσό που ζήτησε σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ

Ο Μπάμπης Κωστούλας άφησε τον Ολυμπιακό για μια ιστορική μετεγγραφή στην Μπράιτον. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο νέος “πιτσιρικάς” των Πειραιωτών που απασχολεί μετεγγραφικά ομάδες από το εξωτερικό, με τα ιταλικά ΜΜΕ να αναφέρονται στην Μίλαν.

Σύμφωνα με το “TuttoMercatoWeb” η Μίλαν όχι μόνο ενδιαφέρεται έντονα για την περίπτωση του Χρήστου Μουζακίτη, αλλά καταθέσει και μία πρόταση ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό.

Όπως τονίζεται, η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ απέρριψε τη συγκεκριμένη προσφορά, ζητώντας τουλάχιστον 30 εκατ. ευρώ για να παραχωρήσει τον 18χρονο μέσο.

AC Milan had submitted a €20M bid for Olympiacos 18-year old talent Christos Mouzakitis, which was rejected.



Olympiacos value him €30M and are not willing to negotiate.



Juventus are also interested.