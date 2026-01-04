Χρήστος Τζόλης: Η Τότεναμ θέλει τον Έλληνα επιθετικό και η Κλαμπ Μπριζ ελπίζει σε πώληση ρεκόρ

Ο Χρήστος Τζόλης κάνει μια εκπληκτική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ και είναι ένα από τα… hot ονόματα στο μετεγγραφικό παζάρι, για όποια ομάδα θέλει να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη. Μια τέτοια, φαίνεται πως είναι η Τότεναμ.

Ο Χρήστος Τζόλης μετράει ήδη 10 γκολ και 15 ασίστ σε 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επιδόσεις που δεν έχουν περάσει απαρατήρητες στην Τότεναμ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας “Team Talk”, ο 23χρονος διεθνής εξτρέμ αποτελεί τον πρωταρχικό μετεγγραφικό στόχο της αγγλικής ομάδας, η οποία αναζητά ενίσχυση για τη θέση του αριστερού ακραίου επιθετικού. Μάλιστα, οι άνθρωποι των “σπερς” φέρονται να τον θεωρούν ως ιδανική λύση.

Το ίδιο ρεπορτάζ τοποθετεί τον Τζόλη στην ίδια κατηγορία με παίκτες όπως ο Ροντρίγκο της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Σαβίνιο της Μάντσεστερ Σίτι, τον οποίο ήθελε η ομάδα του Λονδίνου το καλοκαίρι. Τονίζεται πως, ο Έλληνας διεθνής αν και δεν διαθέτει την ίδια αναγνωρισιμότητα, έχει την ποιότητα να κάνει τη διαφορά στην ομάδα του Λονδίνου.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Κλαμπ Μπριζ δεν προτίθεται να διαπραγματευτεί την πώληση του Τζόλη για ποσό μικρότερο των 40 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε περίπτωση μιας τέτοιας οικονομικής συμφωνίας, ο Χρήστος Τζόλης θα γίνει η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Κλαμπ Μπριζ, ξεπερνώντας τη μετεγγραφή του Σαρλς Ντε Κετελάρε στη Μίλαν το 2022 (37.000.000 ευρώ).