Χρήστος Ζαφείρης: Η Σλάβια Πράγας απέρριψε και νέα πρόταση του ΠΑΟΚ για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή

Οι Τσέχοι δεν είναι διατεθειμένοι να αφήσουν τον ποδοσφαιριστή
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας
Ο Χρήστο Ζαφείρης σε ματς της Σλάβια Πράγας (Photo/Vit Simanek (CTK via AP Images)

Παρά τη μεγάλη προσπάθεια και την υψηλή προσφορά, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καταφέρει προς το παρών να αποσπάσει το «ναι» της Σλάβια Πράγας για τη μεταγραφή του Χρήστου Ζαφείρη.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Τσεχία, ο τσεχικός σύλλογος απέρριψε και τη δεύτερη πρόταση του ΠΑΟΚ, η οποία έφτανε τα 10,5 εκατομμύρια ευρώ, μαζί με επιπλέον 1,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους, ενώ φέρεται να αποδέχθηκε και ποσοστό μεταπώλησης 20% υπέρ της Σλάβια για να κάνει δικό του τον Χρήστο Ζαφείρη.

Αυτό δεν σημαίνει πως ο ΠΑΟΚ θα αφήσει την περίπτωση του, καθώς οι «ασπρόμαυροι» είναι αποφασισμένοι να αποκτήσουν τον διεθνή μέσο και να τον κάνουν κάτοικο Θεσσαλονίκης. Παρόλα αυτά η στάση της Σλάβια αναμένεται να δυσκολέψει αρκετά τον σύλλογο, καθώς ο «Ζαφ» είναι βασικός και αναντικατάστατος για τους Τσέχους.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ ο οποίος κράτησε τον Γιάννη Κωνσταντέλια στο ρόστερ του, μετά την απόκτηση του Γιώργου Γιακουμάκη για τη θέση του σέντερ φορ, θέλει και τον Ζαφείρη ενισχύοντας το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ του, προσθέτοντας παράλληλα αρκετή ποιότητα.

