Χρήστος Ζαφείρης: Ο προπονητής της Σλάβια Πράγας μίλησε για το μέλλον του Έλληνα μέσου που θέλει ο ΠΑΟΚ

Στον ΠΑΟΚ κινούνται για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ που θα πλαισιώσει τους Σουαλιό Μεϊτέ, Μαγκομέντ Οζντόεφ και Μαντί Καμαρά. Το όνομα του Χρήστου Ζαφείρη της Σλάβια Πράγας φιγουράρει σε περίοπτη θέση στη συγκεκριμένη λίστα.

Ο ΠΑΟΚ φέρεται να κατέθεσε επίσημη πρόταση στη Σλάβια Πράγας ύψους 9 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τον Χρήστο Ζαφείρη -η οποία όμως απορρίφθηκε- την ώρα που ο παίκτης σημείωσε γκολ το βράδυ του Σαββάτου (09.08.2025).

Μετά το Σλάβια Πράγας – Τέπλιτσε 3-0, ο προπονητής των γηπεδούχων, Γίντριχ Τρπισόφσκι κλήθηκε να σχολιάσει το μέλλον του 22χρονου Έλληνα διεθνούς μέσου.

“Στο ματς με τη Σλοβάτσκο είχα πει ότι ο Ζάφι δεν ήταν εντελώς ο εαυτός του. Φυσικά, γνωρίζουμε όλοι τι συμβαίνει γύρω του. Την Πέμπτη μιλήσαμε μαζί του και με τον Χούστια και μας είπε ότι είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στη Σλάβια, ότι σήμερα θα έκανε ένα καλό παιχνίδι – και το απέδειξε με το γκολ που πέτυχε. Αυτό ήταν το μόνο που συζητήσαμε. Πιστεύω ότι ο Ζάφι θέλει να μείνει εδώ.

Για εμάς είναι ένας σημαντικός παίκτης. Έχει ανταποκριθεί σε αυτά που ζητήσαμε, μας βοήθησε να πάρουμε το πρωτάθλημα, μας περιμένει το Champions League.

Θα είμαστε όλοι χαρούμενοι αν μείνει εδώ. Είναι 100% συγκεντρωμένος στη Σλάβια, κάτι που επιβεβαίωσε με το γκολ. Είμαστε χαρούμενοι γι’ αυτό”, ήταν τα λόγια του προπονητή της Σλάβια.

Θυμίζουμε πως ο πρόεδρος της τσεχικής ομάδας, Γιάροσλαβ Τβρντίκ, με ανάρτησή του τότε στα social media θέλησε να βάλει τέλος στη μεταγραφολογία, τονίζοντας: “Έχουμε συμφωνήσει με τον Χρήστο και δεν θα τον πουλήσουμε για οποιαδήποτε προσφορά σ’ αυτό το μεταγραφικό παράθυρο”. Ο ΠΑΟΚ όμως θέλει να κάνει το “μπαμ” και να φέρει στην Τούμπα ένα από τα νέα “αστέρια” της Εθνικής ποδοσφαίρου.