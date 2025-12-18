Χρήστος Ζαφείρης: Το αφιερωματικό video με το οποίο η Σλάβια Πράγας αποχαιρέτησε τον παίκτη του ΠΑΟΚ

Αθλητικά

“Starboy became a Starman” σχολιάζει χαρακτηριστικά η ομάδα της Τσεχίας
Ο Χρήστος Ζαφείρης αποχαιρέτησε την Σλάβια Πράγας και τα τελευταία 24ωρα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και προπονείται με τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Την ίδια όμως στιγμή, η Σλάβια Πράγας δεν ξεχνάει τη μεγάλη προσφορά του 22χρονου Έλληνα μέσου στην ομάδα από το 2023 έως το 2025 και τον αποχαιρέτησε με ένα εξαιρετικό video. Θυμίζουμε ότι ο Χρήστος Ζαφείρης έφυγε από την ομάδα, έχοντας κατακτήσει ένα πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο Τσεχίας.

 
 
 
 
 
Η Σλάβια Πράγας παρουσίασε μερικές από τις στιγμές χαράς που είχε ο Ζαφείρης με την ερυθρόλευκη φανέλα και το αστέρι στο στήθος, σχολιάζοντας: “Starboy became a Starman”.

