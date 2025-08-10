Αθλητικά

«Χρυσές» οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Νεανίδων κωπηλασίας

Η ανάκρουση του εθνικού ύμνου και η συγκίνηση της Διαβάτη, στην ανάκρουση το εθνικού ύμνου
Στην… κορυφή του κόσμου! Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι εξαιρετικές Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων της κωπηλασίας.

Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες της κωπηλασίας άφησαν πολλά μέτρα πίσω τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας και κατέκτησαν την πρώτη θέση, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τρακάι της Λιθουανίας, τερματίζοντας με χρόνο 7:39.77.

Οι Βρετανές Νίκολας και Γκάρντνερ ακολούθησαν με χρόνο 7:44.67, ενώ οι Γερμανίδες Κέλερ-Άμορτ συμπλήρωσαν το βάθρο, με χρόνο 7:48.41.

Λίγο μετά, είχαμε την απονομή των μεταλλίων, με τις Μουρατίζου και Διαβάτη να ακούνε τον εθνικό μας ύμνο, με τη δεύτερη να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση και τα δάκρυά της.

 
 
 
 
 
Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση για την ελληνική κωπηλασία στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες κι δείχνει ότι το μέλλον του αθλήματος στη χώρα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.

