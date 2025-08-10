«Χρυσές» οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο διπλό σκιφ του ευρωπαϊκού Πρωτάθλημα Νεανίδων κωπηλασίας

Στην… κορυφή του κόσμου! Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι εξαιρετικές Πασχαλίνα Μουρατίδου και Ελένη Διαβάτη στο τελικό του διπλού σκιφ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων της κωπηλασίας.

Οι δύο Ελληνίδες αθλήτριες της κωπηλασίας άφησαν πολλά μέτρα πίσω τα πληρώματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Γερμανίας και κατέκτησαν την πρώτη θέση, στη διοργάνωση που διεξάγεται στο Τρακάι της Λιθουανίας, τερματίζοντας με χρόνο 7:39.77.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι Βρετανές Νίκολας και Γκάρντνερ ακολούθησαν με χρόνο 7:44.67, ενώ οι Γερμανίδες Κέλερ-Άμορτ συμπλήρωσαν το βάθρο, με χρόνο 7:48.41.

Λίγο μετά, είχαμε την απονομή των μεταλλίων, με τις Μουρατίζου και Διαβάτη να ακούνε τον εθνικό μας ύμνο, με τη δεύτερη να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση και τα δάκρυά της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee) ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Hellenic Olympic Committee (@hellenic_olympic_committee)

Η επιτυχία αυτή αποτελεί σημαντική διάκριση για την ελληνική κωπηλασία στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες κι δείχνει ότι το μέλλον του αθλήματος στη χώρα είναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.