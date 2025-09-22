Χρυσή Μπάλα: Ο Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για το 2025

Ο Λουίς Ενρίκε αναδείχθηκε κορυφαίος προπονητής για το 2025. Ο προπονητής της Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε με την γαλλική ομάδα το Champions League και τους τρεις εγχώριους τίτλους που διεκδίκησε: Ligue 1, Κύπελλο και Σούπερ Καπ.

“Είναι πολύ ωραίο να παίρνεις ένα βραβείο, αλλά το πιο σημαντικό είναι να έχεις την αναγνώριση των φιλάθλων” ανέφερε ο Λουίς Ενρίκε, στο μήνυμα που παίχθηκε κατά την τελετή της Χρυσής Μπάλας.

Ο Λουίς Ενρίκε απουσίαζε από το gala της Χρυσής Μπάλας, γιατί την ίδια στιγμή βρισκόταν στη Μασσαλία για το ντέρμπι της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Μαρσέιγ.

Αντόνιο Kόντε, Χάνσι Φλικ, Εντσο Μαρέσκα και Αρνε Σλοτ ήταν οι άλλοι υποψήφιοι για το βραβείο του κορυφαίου τεχνικού.

Παράλληλα η Σαρίνα Βίγκμαν αναδείχθηκε κορυφαία προπονήτρια για το 2025, παίρνοντας το βραβείο “Γιόχαν Κρόιφ”. Η προπονήτρια της εθνική ομάδας γυναικών της Αγγλίας κατέκτησε το βραβείο για δεύτερη φορά μετά το 2022.