Η 43χρονη Candace Muzny, πρώην οδηγός σε αγώνες ταχύτητας του NASCAR βρέθηκε νεκρή κάτω από ύποπτες περιστάσεις, μέσα στο σπίτι της, σύμφωνα με την αστυνομία στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ.

Με βάσει τα ρεπορτάζ από το εξωτερικό, η αποθανούσα είχε μόλις βγει από τη φυλακή μετά από επίθεση σε μανικιουρίστα, επειδή εκείνη μίλησε στα Βιτεναμέζικα, με την ίδια να δηλώνει πάντως ότι δεν ήταν ρατσιστική η πράξη της.

Βρέθηκε όμως στη φυλακή, καθώς φέρεται να έκοψε με μαχαίρι και τον αστυνομικό που βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης.

Η αστυνομία δεν έχει ακόμη εξιχνιάσει την υπόθεση, κάνοντας μόνο λόγο για ύποπτο θάνατο, σε πρώτη φάση.

