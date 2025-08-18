Συμβαίνει τώρα:
«Υψηλού κινδύνου το Άντερλεχτ – ΑΕΚ» γράφουν στο Βέλγιο, το μέτρο των γηπεδούχων για τα εισιτήρια του αγώνα

Στην Άντερλεχτ δεν θέλουν να επαληθευτούν όσα έγιναν πέρυσι, στο ματς με τη Φενέρμπαχτσε
Οπαδοί της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ματς στα προκριματικά του Conference League
Οπαδοί της ΑΕΚ σε εκτός έδρας ματς στα προκριματικά του Conference League (ΦΩΤΟ Eurokinissi)

Η ΑΕΚ αντιμετωπίσει την προσεχή Πέμπτη (21.08.2025, 21:00) την Άντερλεχτ στο “Lotto Park” των Βρυξελλών, στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα playoffs του Conference League.

Το Άντερλεχτ – ΑΕΚ φέρεται να έχει χαρακτηριστεί ματς “υψηλού κινδύνου” από την UEFA. Σύμφωνα με τη βελγική ιστοσελίδα DH, η ομάδα του Βελγίου έχει λάβει αυστηρά μέτρα για την πώληση εισιτηρίων, με στόχο να αποφευχθούν περιστατικά βίας.

Συγκεκριμένα, το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν αποκλειστικά οι φίλαθλοι που έχουν βρεθεί έστω και μία φορά σε αγώνα της ομάδας στο Lotto Park τα τελευταία πέντε χρόνια, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου 2020 έως 3 Αυγούστου 2025.

Μια κίνηση προφανώς εντάσσεται στα μέτρα ασφαλείας που παίρνει η Αντερλεχτ, καθώς -όπως τονίζει η βελγική ιστοσελίδα DH- γίνεται για να αποφευχθούν περιστατικά όπως αυτά της περσινής σεζόν στο εντός έδρας παιχνίδι του Europa League με τη Φενέρμπαχτσε, όταν οπαδοί της τουρκικής ομάδας είχαν προμηθευτεί εισιτήρια μέσα στις θύρες οπαδών της Άντερλεχτ με συνέπεια να ξεκινήσουν επεισόδια.

Μάλιστα η Άντερλεχτ ξεκαθαρίζει στους οπαδούς της ότι η πώληση ή η μεταφορά των εισιτηρίων τους σε τρίτους απαγορεύεται αυστηρά. Θυμίζουμε ότι οι φίλοι της ΑΕΚ θα έχουν δική τους θύρα, ώστε να στηρίξουν με ασφάλεια την ομάδα τους.

