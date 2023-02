Ιστορική στιγμή για τον Γουαρέν Ζαΐρ Εμερί. Ο παίκτης της Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε βασικός στον αγώνα κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου, γεγονός που τον καθιστά τον νεαρότερο… 11αδάτο ποδοσφαιριστή σε νοκ άουτ αγώνα του Champions League.

Η Παρί Σεν Ζερμέν επέλεξε να ξενικήσει βασικό τον Γουαρέν Ζαΐρ Εμερί στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Μπάγερν Μπνάχου, για τα νοκ-άουτ του Champions League.

Ο γεννημένος στις 8 Μαρτίου του 2006 (16 ετών και 343 ημερών) μέσος έγινε έτσι ο νεαρότερος ποδοσφαιριστής που ξεκινάει βασικός σε νοκ άουτ αναμέτρηση του Champions League.

Ο Γουαρέν Ζαΐρ Εμερί μετρά φέτος 14 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, έχοντας μάλιστα καταφέρει να σκοράρει και δύο φορές. Κατέγραψε το ντεμπούτο του στο Champions League στη νίκη των Παριζιάνων απέναντι στη Μακάμπι Χάιφα με 7-2 στις 25 Οκτωβρίου του 2022.





