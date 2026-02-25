Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 τελικό: Ήττα στη δεύτερη παράταση για τους Πειραιώτες

Η Ζάλγκιρις είναι 7η με ρεκόρ 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με ρεκόρ 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό τους.