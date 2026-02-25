Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 τελικό: Ήττα στη δεύτερη παράταση για τους Πειραιώτες

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
99-94 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
Οι διαιτητές το βλέπουν στο ριπλέι, ίσως δώσουν φάουλ για 2 βολές
Ο Φρανσίσκο πήρε φάουλ για 3 βολές στα 17.8 δευτερόλεπτα
97-94 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
Βολές ο Φουρνιέ
97-92 με 1/2 βολές του Γκος
96-92 με τρίποντο του Γκος
93-92 με τρίποντο του Φουρνιέ
93-89 με τρίποντο του Λο
90-89 από τον Γκος
88-89 από τον Φουρνιέ
88-87 με τρίποντο του Φρανσίσκο
85-87 με τρίποντο του Γκος
82-87 με τρίποντο του Φουρνιέ
82-84 από τον Πίτερς
Ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο σουτ της νίκης
Τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό
Αστόχησε σε τρίποντο ο Ράιτ
Κλέψιμο Γουόκαπ, καλάθι Ντόρσεϊ και 82-82!
82-80 από τον Φουρνιέ
82-78 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
80-78 με τρίποντο του Φρανσίσκο
77-78 με 1/2 βολές του Ράιτ
76-78 από τον Ντόρσεϊ
76-76 με 1/2 βολές του Ράιτ
75-76 από τον Ντόρσεϊ
75-74 από τον Γκος
73-74 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ
Αστόχησε ο Φρανσίσκο, ο Φουρνιέ έκανε πάλι λάθος και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο
73-73 ισοφαρίζει ο Ταϊρίκ Τζόουνς
40 δευτερόλεπτα ακόμα, κατοχή Ολυμπιακός
Ρεσιτάλ λαθών και από τις δύο ομάδες
73-71 με 2/2 βολές του Λο
71-71 από τον Φρανσίσκο
69-71 από τον Φουρνιέ
69-69 με τρίποντο του Γκος
66-69 με τρίποντο του Γκος
63-66 από τον Τουμπέλις
61-66 με 1/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς
61-65 με τρίποντο του Φουρνιέ
61-62 με δίποντο του Μπραζντέικις
59-62 από τον Λο
57-62 από τον Λο, μετά από λάθος του Νιλικίνα
55-62 από τον Μπιρούτις
53-62 από τον Μπραζντέικις
51-62 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
51-60 με τρίποντο του Νιλικίνα
0/2 βολές του Γκος
51-57 με κάρφωμα του Χολ
51-55 με 1/2 βολές του Σλίβα
50-55 με 1/2 βολές του Μπραζντέικις
49-55 από τον Μπραζντέικις
47-55 απαντάει με κάρφωμα ο Ράιτ
45-55 με κάρφωμα του Χολ
45-53 με 2/2 βολές του Τουμπέλις
43-53 από τον Ντόρσεϊ
43-51 από τον Τουμπέλις
41-51 με τρίποντο του Γουόκαπ
41-48 από τον Ράιτ
39-48 από τον Γουόκαπ
39-46 από τον Γουόρντ
39-44 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
39-42 με καλάθι και φάουλ του Γκος, χάνει τη βολή ο Αμερικανός γκαρντ
37-42 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ
37-39 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο
35-39 με τρίποντο του ΜακΚίσικ
35-36 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο
32-36 από τον Πίτερς
32-34 με 1/2 βολές του Ράιτ
31-34 με καλάθι και φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς
31-31 με τρίποντο του Λο
28-31 με τρίποντο του Φρανσίσκο
25-31 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
25-29 με τρίποντο του Λο
22-29 μειώνει ο Ράιτ
20-29 με τρίποντο του Φουρνιέ
20-26 από τον Φουρνιέ!
20-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ
20-22 από τον Φουρνιέ
20-20 με 2/2 βολές του Χολ
Αντιαθλητικό του Μπιρούτις στον Χολ. Επικίνδυνο φάουλ του Λιθουανού ψηλού στον Αμερικανό σέντερ, στην προσπάθεια του να καρφώσει
20-18 από τον Μπιρούτις
18-18 ισοφαρίζει ο Ουλάνοβας
16-18 από τον Χολ
16-16 με 1/2 βολές του Φουρνιέ
16-15 με κάρφωμα του Ράιτ που κάνει μεγάλη ζημιά στην πρώην του ομάδα στη ρακέτα
14-15 απαντάει ο Ντόρσεϊ
14-13 από τον Φρανσίσκο
11-13 από τον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό
11-11 ισοφαρίζει ο Ντόρσεϊ
11-9 προβάδισμα για τη Ζαλγκίρις με τον Τουμπέλις
9-9 απόν τον Γκος και πάλι
7-9 απαντάει με τρίποντο ο Ράιτ
4-9 αυξάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός
4-7 από τον Γουόρντ
4-5 μειώνει ο Τουμπέλις
2-5 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
2-3 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ
2-0 από τον Γκος
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Πίτερς, Τζόουνς
Το γήπεδο είναι κατάμεστο.
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.
Η Ζάλγκιρις είναι 7η με ρεκόρ 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με ρεκόρ 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό τους.
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague