Αθλητικά

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός 99-94 τελικό: Ήττα στη δεύτερη παράταση για τους Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός λύγισε στο δεύτερο έξτρα πεντάλεπτο στο Κάουνας, παρά την ηρωική εμφάνιση των Φουρνιέ και Τζόουνς
EUROKINISSI
99 - 94
Τελικό
EUROKINISSI

Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

22:25 | 25.02.2026
Ο Ολυμπιακός πάλεψε σαν λιοντάρι αλλά ηττήθηκε στη δεύτερη παράταση
22:25 | 25.02.2026
Τέλος αγώνα! Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 99-94
22:23 | 25.02.2026

99-94 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

22:23 | 25.02.2026

Οι διαιτητές το βλέπουν στο ριπλέι, ίσως δώσουν φάουλ για 2 βολές

22:22 | 25.02.2026

Ο Φρανσίσκο πήρε φάουλ για 3 βολές στα 17.8 δευτερόλεπτα

22:21 | 25.02.2026

97-94 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

22:21 | 25.02.2026

Βολές ο Φουρνιέ

22:21 | 25.02.2026
25 δευτερόλεπτα ακόμα
22:20 | 25.02.2026

97-92 με 1/2 βολές του Γκος

22:19 | 25.02.2026

96-92 με τρίποντο του Γκος

22:19 | 25.02.2026
Ένα λεπτό ακόμα
22:17 | 25.02.2026

93-92 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:17 | 25.02.2026
1:23 ακόμα για το φινάλε του αγώνα
22:15 | 25.02.2026

93-89 με τρίποντο του Λο

22:15 | 25.02.2026

90-89 από τον Γκος

22:15 | 25.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα
22:15 | 25.02.2026

88-89 από τον Φουρνιέ

22:14 | 25.02.2026

88-87 με τρίποντο του Φρανσίσκο

22:13 | 25.02.2026

85-87 με τρίποντο του Γκος

22:12 | 25.02.2026
Τάιμ άουτ η Ζαλγκίρις
22:12 | 25.02.2026

82-87 με τρίποντο του Φουρνιέ

22:12 | 25.02.2026

82-84 από τον Πίτερς

22:09 | 25.02.2026
Ξεκίνησε η δεύτερη παράταση
22:08 | 25.02.2026
Δεύτερη παράταση στο Κάουνας

Ο Ντόρσεϊ αστόχησε στο σουτ της νίκης

22:08 | 25.02.2026

Τελευταία επίθεση για τον Ολυμπιακό

22:07 | 25.02.2026

Αστόχησε σε τρίποντο ο Ράιτ

22:06 | 25.02.2026
40 δευτερόλεπτα ακόμα
22:05 | 25.02.2026

Κλέψιμο Γουόκαπ, καλάθι Ντόρσεϊ και 82-82!

22:05 | 25.02.2026

82-80 από τον Φουρνιέ

22:05 | 25.02.2026
Ένα λεπτό ακόμα
22:01 | 25.02.2026

82-78 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

22:01 | 25.02.2026
2 λεπτά ακόμα
22:01 | 25.02.2026

80-78 με τρίποντο του Φρανσίσκο

21:59 | 25.02.2026

77-78 με 1/2 βολές του Ράιτ

21:58 | 25.02.2026
Τρία λεπτά ακόμα
21:58 | 25.02.2026

76-78 από τον Ντόρσεϊ

21:57 | 25.02.2026

76-76 με 1/2 βολές του Ράιτ

21:56 | 25.02.2026

75-76 από τον Ντόρσεϊ

21:56 | 25.02.2026

75-74 από τον Γκος

21:55 | 25.02.2026

73-74 με 1/2 βολές του Ντόρσεϊ

21:54 | 25.02.2026
Ξεκίνησε η παράταση
21:52 | 25.02.2026

Αστόχησε ο Φρανσίσκο, ο Φουρνιέ έκανε πάλι λάθος και το παιχνίδι οδηγήθηκε στο έξτρα πεντάλεπτο

21:49 | 25.02.2026
Παράταση στο Κάουνας
21:49 | 25.02.2026
26 δευτερόλεπτα ακόμα
21:49 | 25.02.2026

73-73 ισοφαρίζει ο Ταϊρίκ Τζόουνς

21:48 | 25.02.2026

40 δευτερόλεπτα ακόμα, κατοχή Ολυμπιακός

21:47 | 25.02.2026

Ρεσιτάλ λαθών και από τις δύο ομάδες

21:47 | 25.02.2026

73-71 με 2/2 βολές του Λο

21:44 | 25.02.2026
1:30 ακόμα
21:43 | 25.02.2026

71-71 από τον Φρανσίσκο

21:43 | 25.02.2026

69-71 από τον Φουρνιέ

21:42 | 25.02.2026

69-69 με τρίποντο του Γκος

21:41 | 25.02.2026

66-69 με τρίποντο του Γκος

21:41 | 25.02.2026
4 λεπτά ακόμα
21:40 | 25.02.2026
63-69 με τρίποντο Φουρνιέ!
21:40 | 25.02.2026

63-66 από τον Τουμπέλις

21:36 | 25.02.2026

61-66 με 1/2 βολές του Ταϊρίκ Τζόουνς

21:35 | 25.02.2026

61-65 με τρίποντο του Φουρνιέ

21:34 | 25.02.2026

61-62 με δίποντο του Μπραζντέικις

21:33 | 25.02.2026

59-62 από τον Λο

21:32 | 25.02.2026
8:40 ακόμα για το φινάλε του αγώνα
21:32 | 25.02.2026
Η Ζαλγκίρις επέστρεψε γρήγορα και ο Γιώργος Μπαρτζώκας κάλεσε τάιμ άουτ
21:32 | 25.02.2026

57-62 από τον Λο, μετά από λάθος του Νιλικίνα

21:32 | 25.02.2026

55-62 από τον Μπιρούτις

21:30 | 25.02.2026

53-62 από τον Μπραζντέικις

21:29 | 25.02.2026

51-62 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

21:28 | 25.02.2026
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:25 | 25.02.2026
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 51-60
21:24 | 25.02.2026

51-60 με τρίποντο του Νιλικίνα

21:23 | 25.02.2026

0/2 βολές του Γκος

21:22 | 25.02.2026

51-57 με κάρφωμα του Χολ

21:20 | 25.02.2026

51-55 με 1/2 βολές του Σλίβα

21:18 | 25.02.2026

50-55 με 1/2 βολές του Μπραζντέικις

21:17 | 25.02.2026

49-55 από τον Μπραζντέικις

21:17 | 25.02.2026

47-55 απαντάει με κάρφωμα ο Ράιτ

21:16 | 25.02.2026

45-55 με κάρφωμα του Χολ

21:15 | 25.02.2026

45-53 με 2/2 βολές του Τουμπέλις

21:15 | 25.02.2026

43-53 από τον Ντόρσεϊ

21:14 | 25.02.2026

43-51 από τον Τουμπέλις

21:13 | 25.02.2026

41-51 με τρίποντο του Γουόκαπ

21:12 | 25.02.2026

41-48 από τον Ράιτ

21:12 | 25.02.2026
Τάιμ άουτ για τη Ζαλγκίρις
21:11 | 25.02.2026
Φοβερός Ολυμπιακός στο Κάουνας! 6-0 σερί και στο +9
21:11 | 25.02.2026

39-48 από τον Γουόκαπ

21:10 | 25.02.2026

39-46 από τον Γουόρντ

21:09 | 25.02.2026

39-44 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς

21:08 | 25.02.2026

39-42 με καλάθι και φάουλ του Γκος, χάνει τη βολή ο Αμερικανός γκαρντ

21:06 | 25.02.2026

37-42 με καλάθι και φάουλ του Γουόρντ

21:06 | 25.02.2026
Ξεκίνησε το τρίτο δεκάλεπτο
20:51 | 25.02.2026
Τέλος πρώτου ημιχρόνου: Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 37-39
20:45 | 25.02.2026

37-39 με 2/2 βολές του Φρανσίσκο

20:45 | 25.02.2026
19' Τάιμ άουτ για τη Ζαλγκίρις
20:44 | 25.02.2026

35-39 με τρίποντο του ΜακΚίσικ

20:43 | 25.02.2026

35-36 με καλάθι και φάουλ του Φρανσίσκο

20:43 | 25.02.2026

32-36 από τον Πίτερς

20:41 | 25.02.2026

32-34 με 1/2 βολές του Ράιτ

20:40 | 25.02.2026

31-34 με καλάθι και φάουλ του Ταϊρίκ Τζόουνς

20:37 | 25.02.2026

31-31 με τρίποντο του Λο

20:36 | 25.02.2026
15' Tάιμ άουτ στο Κάουνας
20:36 | 25.02.2026

28-31 με τρίποντο του Φρανσίσκο

20:35 | 25.02.2026

25-31 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς

20:34 | 25.02.2026

25-29 με τρίποντο του Λο

20:34 | 25.02.2026

22-29 μειώνει ο Ράιτ

20:30 | 25.02.2026

20-29 με τρίποντο του Φουρνιέ

20:30 | 25.02.2026
Έξι σερί πόντοι από τον Γάλλο γκαρντ του Ολυμπιακού και τάιμ άουτ για τη Ζαλγκίρις
20:29 | 25.02.2026

20-26 από τον Φουρνιέ!

20:27 | 25.02.2026

20-24 με 2/2 βολές του Φουρνιέ

20:27 | 25.02.2026

20-22 από τον Φουρνιέ

20:26 | 25.02.2026

20-20 με 2/2 βολές του Χολ

20:25 | 25.02.2026

Αντιαθλητικό του Μπιρούτις στον Χολ. Επικίνδυνο φάουλ του Λιθουανού ψηλού στον Αμερικανό σέντερ, στην προσπάθεια του να καρφώσει

20:24 | 25.02.2026

20-18 από τον Μπιρούτις

20:24 | 25.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:22 | 25.02.2026
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ζαλγκίρις - Ολυμπιακός 18-18
20:20 | 25.02.2026

18-18 ισοφαρίζει ο Ουλάνοβας

20:18 | 25.02.2026

16-18 από τον Χολ

20:12 | 25.02.2026

16-16 με 1/2 βολές του Φουρνιέ

20:11 | 25.02.2026

16-15 με κάρφωμα του Ράιτ που κάνει μεγάλη ζημιά στην πρώην του ομάδα στη ρακέτα

20:11 | 25.02.2026

14-15 απαντάει ο Ντόρσεϊ

20:09 | 25.02.2026

14-13 από τον Φρανσίσκο

20:09 | 25.02.2026
6' Τηλεοπτικό τάιμ άουτ
20:08 | 25.02.2026

11-13 από τον Γουόρντ στον αιφνιδιασμό

20:06 | 25.02.2026

11-11 ισοφαρίζει ο Ντόρσεϊ

20:05 | 25.02.2026

11-9 προβάδισμα για τη Ζαλγκίρις με τον Τουμπέλις

20:04 | 25.02.2026

9-9 απόν τον Γκος και πάλι

20:04 | 25.02.2026

7-9 απαντάει με τρίποντο ο Ράιτ

20:03 | 25.02.2026

4-9 αυξάνει τη διαφορά ο Ολυμπιακός

20:03 | 25.02.2026

4-7 από τον Γουόρντ

20:03 | 25.02.2026

4-5 μειώνει ο Τουμπέλις

20:02 | 25.02.2026

2-5 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς

20:02 | 25.02.2026

2-3 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ

20:01 | 25.02.2026

2-0 από τον Γκος

20:00 | 25.02.2026
Τζάμπολ στο Κάουνας
20:00 | 25.02.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Πίτερς, Τζόουνς

 
 

19:55 | 25.02.2026
19:54 | 25.02.2026
Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε το 34ο σερί sold-out

Το γήπεδο είναι κατάμεστο.

19:54 | 25.02.2026
Με δύο τεράστιες απουσίες ο Ολυμπιακός. Εκτός είναι οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.

19:53 | 25.02.2026

Η Ζάλγκιρις είναι 7η με ρεκόρ 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με ρεκόρ 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό τους.

 

19:52 | 25.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
74
64
59
53
50
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo