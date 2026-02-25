Αθλητικά

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός live για την 29η αγωνιστική της Euroleague

Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολο έργο στο Κάουνας χωρίς τους Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
KLODIAN LATO
Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.

20:03 | 25.02.2026

4-7 από τον Γουόρντ

20:03 | 25.02.2026

4-5 μειώνει ο Τουμπέλις

20:02 | 25.02.2026

2-5 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς

20:02 | 25.02.2026

2-3 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ

20:01 | 25.02.2026

2-0 από τον Γκος

20:00 | 25.02.2026
Τζάμπολ στο Κάουνας
20:00 | 25.02.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού

Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Πίτερς, Τζόουνς

 
 

19:55 | 25.02.2026
19:54 | 25.02.2026
Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε το 34ο σερί sold-out

Το γήπεδο είναι κατάμεστο.

19:54 | 25.02.2026
Με δύο τεράστιες απουσίες ο Ολυμπιακός. Εκτός είναι οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ

Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.

19:53 | 25.02.2026

Η Ζάλγκιρις είναι 7η με ρεκόρ 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με ρεκόρ 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό τους.

 

19:52 | 25.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague

