Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός live για την 29η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague.
20:03 | 25.02.2026
4-7 από τον Γουόρντ
20:03 | 25.02.2026
4-5 μειώνει ο Τουμπέλις
20:02 | 25.02.2026
2-5 από τον Ταϊρίκ Τζόουνς
20:02 | 25.02.2026
2-3 απαντάει με τρίποντο ο Ντόρσεϊ
20:01 | 25.02.2026
2-0 από τον Γκος
20:00 | 25.02.2026
Τζάμπολ στο Κάουνας
20:00 | 25.02.2026
Η πεντάδα του Ολυμπιακού
Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Γουορντ, Πίτερς, Τζόουνς
19:55 | 25.02.2026
19:54 | 25.02.2026
Η Ζάλγκιρις ανακοίνωσε το 34ο σερί sold-out
Το γήπεδο είναι κατάμεστο.
19:54 | 25.02.2026
Με δύο τεράστιες απουσίες ο Ολυμπιακός. Εκτός είναι οι Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ
Η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Νιλικίνα, Μόρις, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουορντ, Παπανικολάου, Πίτερς, Τζόουνς, Χολ.
19:53 | 25.02.2026
Η Ζάλγκιρις είναι 7η με ρεκόρ 16-12 (9-4 εντός και 7-8 εκτός έδρας). Ο Ολυμπιακός είναι 2ος με ρεκόρ 18-9 (11-3 εντός και 7-6 εκτός έδρας). Οι Πειραιώτες έχουν έναν αγώνα λιγότερο, αυτόν με την Φενέρμπαχτσε στο γήπεδό τους.
19:52 | 25.02.2026
Καλησπέρα από το NewsIt.gr
Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 29η αγωνιστική της Euroleague