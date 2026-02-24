Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Οι διαιτητές του αγώνα στο Κάουνας

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία.

Ο Ολυμπιακός έχει δύσκολη εκτός έδρας αποστολή στην 29η αγωνιστική της Euroleague, καθώς το βράδυ της Τετάρτης (25/2/2026, 20:000 θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας.

Όπως έγινε γνωστό, οι Ιλία Μπελόσεβιτς (Σερβία), Μαρσίν Κοβάλσκι (Πολωνία) και Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία) θα σφυρίξουν τον αγώνα, όπου οι Πειραιώτες θα ψάξουν ένα μεγάλο διπλό στη μάχη που δίνουν για το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.