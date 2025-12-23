Αθλητικά

Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός 85-92 τελικό: Τεράστιο διπλό για το τριφύλλι στο Κάουνας

Επική ανατροπή και πράσινο διπλό στο Κάουνας
Euroleague
18η αγωνιστική
85 - 92
Τελικό
Παρακολουθήσατε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

21:51 | 23.12.2025
21:51 | 23.12.2025
Οι πράσινοι άλωσαν το Κάουνας με επική εμφάνιση στο δεύτερο μέρος
21:51 | 23.12.2025
Τέλος αγώνα! Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός 85-92
21:51 | 23.12.2025

Τρομερή άμυνα από τον Γκος

21:50 | 23.12.2025

85-92 με 1/2 βολές του Όσμαν

21:49 | 23.12.2025
20 δευτερόλεπτα ακόμα
21:48 | 23.12.2025

85-91 και πάλι από τον Ράιτ

21:45 | 23.12.2025

83-91 με κάρφωμα του Ράιτ

21:45 | 23.12.2025

81-91 από τον Σορτς

21:45 | 23.12.2025

81-89 από τον Γκος

21:42 | 23.12.2025

Τρομερό μπλοκ του Φαρίντ και 79-89 από τον Ναν

21:41 | 23.12.2025

79-87 από τον Ουλάνοβας

21:41 | 23.12.2025

77-87 με τρίποντο του Ναν

21:40 | 23.12.2025

77-84 με τρίποντο και φάουλ του Ουλάνοβας

21:36 | 23.12.2025

73-84 με τρίποντο του Καλαϊτζάκη!

21:35 | 23.12.2025

73-81 από τον Γκος

21:35 | 23.12.2025

71-81 από τον Ναν

21:35 | 23.12.2025

71-79 απαντάει με τρίποντο ο Ουλάνοβας

21:34 | 23.12.2025

68-79 από τον τρομερό Όσμαν!

21:33 | 23.12.2025

68-77 με 1/2 βολές του Σορτς

21:32 | 23.12.2025
Ονειρική εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο ημίχρονο!

Ισοπεδώνει τη Ζαλγκίρις

21:31 | 23.12.2025
68-76 με τρίποντο του Ναν! Επική ανατροπή από τους πράσινους
21:28 | 23.12.2025

68-73 από τον Ναν

21:28 | 23.12.2025

68-71 με τρίποντο του Όσμαν!

21:27 | 23.12.2025

68-68 με 2/3 βολές από τον Σλίβα

21:27 | 23.12.2025

66-68 απαντάει ο Όσμαν

21:26 | 23.12.2025

66-66 ισοφαρίζει ο Ράιτ

21:26 | 23.12.2025

64-66 με τρίποντο του Όσμαν

21:25 | 23.12.2025
Ξεκίνησε το τέταρτο δεκάλεπτο
21:24 | 23.12.2025

Ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνά του και επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα

21:24 | 23.12.2025
Τέλος τρίτου δεκαλέπτου: Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός 64-63
21:21 | 23.12.2025

64-63 από τον Ναν

21:21 | 23.12.2025

64-61 από τον Γκος

21:19 | 23.12.2025

62-61 με 1/2 βολές του Φαρίντ

21:18 | 23.12.2025

62-60 από τον Σορτς

21:18 | 23.12.2025

62-58 με νέο τρίποντο του Όσμαν

21:17 | 23.12.2025

62-55 από τον Μπιρούτις

21:17 | 23.12.2025

60-55 με τρίποντο του Σορτς

21:16 | 23.12.2025

60-52 με 2/2 βολές του Γκος

21:14 | 23.12.2025

58-52 με 2/2 βολές του Γιούρτσεβεν

21:11 | 23.12.2025

58-50 με τρίποντο του Όσμαν

21:11 | 23.12.2025

58-47 απαντάει ο Γιούρτσεβεν

21:09 | 23.12.2025

58-45 με κάρφωμα του Μπιρούτις

21:08 | 23.12.2025

56-45 με τρίποντο του Ναν

21:07 | 23.12.2025

56-42 με κάρφωμα και φάουλ του Ράιτ! Δεν έχει αντίπαλο ο Αμερικανός κάτω από τα καλάθια

21:05 | 23.12.2025

54-42 με τρίποντο του Γκος

21:04 | 23.12.2025

51-42 από τον Γιούρτσεβεν

21:02 | 23.12.2025

51-40 με 1/2 βολές του Ράιτ

21:01 | 23.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
20:42 | 23.12.2025

50-40 με κάρφωμα του Ράιτ

20:40 | 23.12.2025

48-40 με τρίποντο του Σορτς

20:39 | 23.12.2025

48-37 από τον Μήτογλου

20:38 | 23.12.2025

48-35 από τον Λο

20:35 | 23.12.2025

46-35 με τρίποντο του Γκραντ

20:35 | 23.12.2025
Το πάρτι της Ζαλγκίρις συνεχίζεται!

Χειρότερη άμυνα δεν θα μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής

20:34 | 23.12.2025

46-32 από τον Μπιρούτις

20:33 | 23.12.2025

44-32 με κάρφωμα τρου Μπιρούτις

20:33 | 23.12.2025

42-32 από τον Τουμπέλις

20:33 | 23.12.2025

40-32 από τον Γκραντ

20:33 | 23.12.2025

40-30 με τρίποντο του Ουλάνοβας

20:33 | 23.12.2025

37-30 από τον Γιούρτσεβεν

20:31 | 23.12.2025

37-28 βάζει τη βολή ο Ράιτ και κατοχή Ζαλγκίρις γιατί το φάουλ ήταν αντιαθλητικό

20:29 | 23.12.2025

Λάθος του Ναν και πολύ άσχημο φάουλ στον Ράιτ, ο οποίος κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 36-28!

20:29 | 23.12.2025

34-28 με κάρφωμα του Ράιτ

20:26 | 23.12.2025

32-28 από τον Γιούρτσεβεν που δίνει λύσεις στην επίθεση

20:26 | 23.12.2025
Τάιμ άουτ για τη Ζαλγκίρις στο 12'
20:25 | 23.12.2025
32-26 με τρίποντο του Γκραντ
20:25 | 23.12.2025

32-23 από τον Γιούρτσεβεν

20:25 | 23.12.2025

32-21 από τον Λο

20:22 | 23.12.2025

30-21 από τον Γιούρτσεβεν

20:21 | 23.12.2025

30-19 με 2/2 βολές του Γκος

20:20 | 23.12.2025
Ξεκίνησε το δεύτερο δεκάλεπτο
20:19 | 23.12.2025

Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κακός αμυντικά. Δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα τους γκαρντ της Ζαλγκίρις, οι οποίοι βρίσκουν μόνιμα άδεια ρακέτα

20:17 | 23.12.2025
Τέλος πρώτου δεκαλέπτου: Ζαλγκίρις - Παναθηναϊκός 28-19
20:17 | 23.12.2025

28-19 από τον Λο και πάλι

20:16 | 23.12.2025

26-19 με κάρφωμα του Χολμς

20:16 | 23.12.2025

26-17 με καλάθι και φάουλ του Λο

20:16 | 23.12.2025

Ο Παναθηναϊκός είναι τραγικός στα μετόπισθεν...

20:15 | 23.12.2025

Ο Χολμς δεν μπορεί να ακολουθήσει στην άμυνα

20:14 | 23.12.2025

23-17 με κάρφωμα του Μπιρούτις

20:14 | 23.12.2025

21-17 απαντάει ο Γκος

20:13 | 23.12.2025

19-17 από τον Σορτς

20:12 | 23.12.2025

19-15 με 2/2 βολές του Ναν

20:12 | 23.12.2025

19-13 με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους

20:11 | 23.12.2025

16-13 από τον Ναν

20:10 | 23.12.2025

16-11 απαντάει γρήγορα ο Σορτς

20:08 | 23.12.2025

16-9 με τρίποντο του Φρανσίσκο

20:08 | 23.12.2025

Μέσα και ο Ναν στο παιχνίδι

20:07 | 23.12.2025

13-9 με τρίποντο του Σλίβα

20:06 | 23.12.2025

Στο μεταξύ Χολμς και Χουάντσο πέρασαν στο παρκέ για να σταματήσουν το πάρτι του Ράιτ στο ζωγραφιστό

20:06 | 23.12.2025

10-9 απαντάει με κάρφωμα ο Ράιτ

20:05 | 23.12.2025

8-9 από τον Όσμαν

20:04 | 23.12.2025

8-7 από τον Ράιτ που κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια

20:03 | 23.12.2025

6-7 από τον Καλαϊτζάκη

20:03 | 23.12.2025

6-5 από τον Γκος

20:03 | 23.12.2025

4-5 άμεση απάντηση από τον Μήτογλου

20:02 | 23.12.2025

4-3 με κάρφωμα του Ράιτ

20:02 | 23.12.2025

2-3 με τρομερό τρίποντο του Όσμαν

20:01 | 23.12.2025

2-0 από τον Τουμπέλις μετά από τρία επιθετικά ριμπάουντ της Ζαλγκίρις

20:00 | 23.12.2025
Τζάμπολ στην αναμέτρηση
19:58 | 23.12.2025
Οι αρχικές πεντάδες

Η Ζάλγκιρις θα ξεκινήσει με Γουίλιαμς-Γκος, Φρανσίσκο, Μπραζντέικις, Τουμπέλις και Ράιτ. Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν βάζει το ίδιο σχήμα που είχε παρατάξει και κόντρα στην Χάποελ

 

19:50 | 23.12.2025
O Παναθηναϊκός θα έχει τρεις σέντερ σήμερα στην 12άδα του μετά από πολύ καιρό
19:49 | 23.12.2025
Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
 

19:49 | 23.12.2025
Επιστρέφει ο Ρίσον Χολμς και στην Euroleague
19:48 | 23.12.2025

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τους Σαμοντούροφ και Γκριγκόνις

19:48 | 23.12.2025
Χωρίς Κώστα Σλούκα ο Παναθηναϊκός
19:48 | 23.12.2025
ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός: Εκτός δωδεκάδας Γκριγκόνις και Σαμοντούροφ
Μέσα ο Χολμς και ο Τολιόπουλος
19:47 | 23.12.2025
Ο Παναθηναϊκός δεν έχει καλή παράδοση στο Κάουνας

Αν καταφέρει να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο διπλό, θα πάει με "τρελή" ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα

19:47 | 23.12.2025

Στο 10-7 η Ζαλγκίρις, η οποία πραγματοποιεί φέτος εξαιρετική χρονιά στο ξεκίνημα

19:46 | 23.12.2025

Στο 11-6 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έρχεται από δύο σερί μεγάλες νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ

19:45 | 23.12.2025
Καλησπέρα από το NewsIt.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague

Αθλητικά
