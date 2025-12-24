Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός ανάλυση: Η έκρηξη του Όσμαν, η μεταμόρφωση στο δεύτερο ημίχρονο και το step up το Σορτς

Το τείχος άμυνας που ύψωσε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο οδήγησε την ομάδα του Εργκίν Αταμάν σε μία μεγάλη ανατροπή από το -14 και σε ένα τεράστιο «διπλό» στο Κάουνας με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τσέντι Όσμαν.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 92-85 της Ζαλγκίρις στο Κάουνας, για την 18η αγωνιστική της Euroleague, πανηγυρίζοντας την τρίτη διαδοχική νίκη της και 12η στο σύνολο, πιάνοντας την Μπαρτσελόνα στη δεύτερη θέση.

Οι πράσινοι εμφανίστηκαν διπρόσωποι στη Λιθουανία, ωστόσο πήραν μία τεράστια νίκη, χάρη στην εξαιρετική άμυνά τους στην τρίτη περίοδο και την τριάδα Όσμαν, Σορτς και Ναν που βρήκαν μπροστά στα κρίσιμα.

Το απαράδεκτο πρώτο ημίχρονο που έφερε κακές μνήμες

Η εμφάνιση του Παναθηναϊκού στο πρώτο μέρος του αγώνα με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας ήταν αποκαρδιωτική. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν μπήκε με την κλασική… χαλαρότητα στον αγώνα, παίζοντας άμυνα με τη μάτια.

Ο Μόουζες Ράιτ έκανε πάρτι κάτω από τα καλάθια, οι γκαρντ της Ζαλγκίρις (Γκος και Λο) με εξαίρεση τον Φρανσίσκο έβρισκαν κενή τη ρακέτα και έκαναν περιπάτους, με τη διαφορά να φτάνει μέχρι και τους 14 πόντους (46-32) στη δεύτερη περίοδο.

Οι 50 πόντοι παθητικό του πρώτου μέρους έφεραν άσχημες μνήμες στους φίλους του Παναθηναϊκού από τα εκτός έδρας παιχνίδια με Μονακό, Ερυθρό Αστέρα και Βίρτους Μπολόνια, ωστόσο το γεγονός ότι με τέτοια εμφάνιση οι πράσινοι ήταν πίσω στο σκορ μόνο με 10 πόντους (50-40) ήταν ένα καλό νέο.

Να σημειωθεί ότι ο Ρίσον Χολμς επέστρεψε μετά από σχεδόν δύο μήνες σε αγώνα Euroleague και ήταν τελείως εκτός κλίματος αγώνα. Όση ώρα ήταν στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός δεχόταν καλάθια με το τσουβάλι και δεν μπορούσε να βρει ισορροπία, γι’ αυτό και ο Εργκίν Αταμάν δεν τον χρησιμοποίησε καθόλου στο δεύτερο μέρος.

Άλλαξε “τσιπάκι” και ισοπέδωσε τους Λιθουανούς

Mε την επιστροφή του Παναθηναϊκού στο παρκέ από το ημίχρονο, ήρθαν τα… πάνω κάτω! Οι φωνές του Εργκίν Αταμάν “ξύπνησαν” τους παίκτες, οι οποίοι μπήκαν με το μαχαίρι… στα δόντια, γνωρίζοντας πως μόνο αν σοβαρευτούν στην άμυνα θα γυρίσουν το παιχνίδι.

Κι έτσι έγινε! Η άμυνα του «τριφυλλιού» κράτησε τη Ζαλγκίρις στους 14 πόντους στην τρίτη περίοδο και ακόμα και οι πλέον… δύσπιστοι άρχισαν να οραματίζονται μία μεγάλη νίκη.

Η ομάδα του Αταμάν “έτρωγε σίδερα”, οι παίκτες της Ζαλγκίρις ήπιαν θάλασσα, την ώρα που η πράσινη άμυνα είχε περάσει χειροπέδες στον Φρανσίσκο.

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο ψαλίδισε τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της στην τρίτη περίοδο, αλλά κατάφερε να ξεφύγει με διψήφια διαφορά στο τέταρτο δεκάλεπτο, όπου τα πολυβόλα Όσμαν και Ναν ισοπέδωσαν τη Ζαλγκίρις.

Το υπερόπλο Όσμαν και ο Σορτς που μπήκε στα παπούτσια του Κώστα Σλούκα

Ο Τσέντι Όσμαν είναι το καλύτερο τριάρι στην Euroleague και φρόντισε να το αποδείξει περίτρανα στο Κάουνας. Ο Τούρκος φόργουορντ έχει επιστρέψει δριμύτερος από τον τραυματισμό του, εκτοξεύοντας τον Παναθηναϊκό στα τελευταία τρία παιχνίδια.

Κόντρα στη Ζαλγκίρις ήταν με διαφορά ο MVP του αγώνα, σημειώνοντας 22 πόντους, ενώ είχε ακόμα 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και κανένα λάθος (!) σε 33 λεπτά συμμετοχής.

Ήταν, μάλιστα, ο παίκτης που έκανε την ολική ανατροπή για τον Παναθηναϊκό, σημειώνοντας 8 σερί πόντους στο ξεκίνημα του καθοριστικού τέταρτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια, έδωσε τη σκυτάλη στον Ναν, ο οποίος “τελείωσε” το παιχνίδι με τις προσωπικές του ενέργειες.

Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και για τον Τι Τζέι Σορτς. Ο Αμερικανός γκαρντ βγήκε μπροστά για να καλύψει το κενό του Κώστα Σλούκα στην περιφέρεια και τα πήγε περίφημα τόσο εκτελεστικά όσο και δημιουργικά.

Αγωνίστηκε για 22 λεπτά και έκανε double-double με 15 πόντους και 10 ασίστ, βοηθώντας τα μέγιστα στην πράσινη ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο μικρόσωμος περιφερειακός βρήκε και χώρο και έκανε το step up, με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει ακόμα έναν παίκτη ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό που ακολουθεί αλλά και της απαιτητικής χρονιάς σε Euroleague και ελληνικό πρωτάθλημα.