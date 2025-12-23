Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός live για την 18η αγωνιστική της Euroleague

Παρακολουθήστε live την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας για την 18η αγωνιστική της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός έσφιξε την άμυνά του και επέστρεψε στη διεκδίκηση του αγώνα
64-63 από τον Ναν
64-61 από τον Γκος
62-61 με 1/2 βολές του Φαρίντ
62-60 από τον Σορτς
62-58 με νέο τρίποντο του Όσμαν
62-55 από τον Μπιρούτις
60-55 με τρίποντο του Σορτς
60-52 με 2/2 βολές του Γκος
58-52 με 2/2 βολές του Γιούρτσεβεν
58-50 με τρίποντο του Όσμαν
58-47 απαντάει ο Γιούρτσεβεν
58-45 με κάρφωμα του Μπιρούτις
56-45 με τρίποντο του Ναν
56-42 με κάρφωμα και φάουλ του Ράιτ! Δεν έχει αντίπαλο ο Αμερικανός κάτω από τα καλάθια
54-42 με τρίποντο του Γκος
51-42 από τον Γιούρτσεβεν
51-40 με 1/2 βολές του Ράιτ
50-40 με κάρφωμα του Ράιτ
48-40 με τρίποντο του Σορτς
48-37 από τον Μήτογλου
48-35 από τον Λο
46-35 με τρίποντο του Γκραντ
Χειρότερη άμυνα δεν θα μπορούσε να παίξει ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής
46-32 από τον Μπιρούτις
44-32 με κάρφωμα τρου Μπιρούτις
42-32 από τον Τουμπέλις
40-32 από τον Γκραντ
40-30 με τρίποντο του Ουλάνοβας
37-30 από τον Γιούρτσεβεν
37-28 βάζει τη βολή ο Ράιτ και κατοχή Ζαλγκίρις γιατί το φάουλ ήταν αντιαθλητικό
Λάθος του Ναν και πολύ άσχημο φάουλ στον Ράιτ, ο οποίος κάρφωσε στον αιφνιδιασμό για το 36-28!
34-28 με κάρφωμα του Ράιτ
32-28 από τον Γιούρτσεβεν που δίνει λύσεις στην επίθεση
32-23 από τον Γιούρτσεβεν
32-21 από τον Λο
30-21 από τον Γιούρτσεβεν
30-19 με 2/2 βολές του Γκος
Ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κακός αμυντικά. Δεν μπορεί να σταματήσει με τίποτα τους γκαρντ της Ζαλγκίρις, οι οποίοι βρίσκουν μόνιμα άδεια ρακέτα
28-19 από τον Λο και πάλι
26-19 με κάρφωμα του Χολμς
26-17 με καλάθι και φάουλ του Λο
Ο Παναθηναϊκός είναι τραγικός στα μετόπισθεν...
Ο Χολμς δεν μπορεί να ακολουθήσει στην άμυνα
23-17 με κάρφωμα του Μπιρούτις
21-17 απαντάει ο Γκος
19-17 από τον Σορτς
19-15 με 2/2 βολές του Ναν
19-13 με τρίποντο του Μπουτκεβίτσιους
16-13 από τον Ναν
16-11 απαντάει γρήγορα ο Σορτς
16-9 με τρίποντο του Φρανσίσκο
Μέσα και ο Ναν στο παιχνίδι
13-9 με τρίποντο του Σλίβα
Στο μεταξύ Χολμς και Χουάντσο πέρασαν στο παρκέ για να σταματήσουν το πάρτι του Ράιτ στο ζωγραφιστό
10-9 απαντάει με κάρφωμα ο Ράιτ
8-9 από τον Όσμαν
8-7 από τον Ράιτ που κυριαρχεί κάτω από τα καλάθια
6-7 από τον Καλαϊτζάκη
6-5 από τον Γκος
4-5 άμεση απάντηση από τον Μήτογλου
4-3 με κάρφωμα του Ράιτ
2-3 με τρομερό τρίποντο του Όσμαν
2-0 από τον Τουμπέλις μετά από τρία επιθετικά ριμπάουντ της Ζαλγκίρις
Η Ζάλγκιρις θα ξεκινήσει με Γουίλιαμς-Γκος, Φρανσίσκο, Μπραζντέικις, Τουμπέλις και Ράιτ. Γκραντ, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Μήτογλου και Φαρίντ στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Αταμάν βάζει το ίδιο σχήμα που είχε παρατάξει και κόντρα στην Χάποελ
Σορτς, Καλαϊτζάκη, Όσμαν, Χολμς, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου, Γιούρτσεβεν
Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τους Σαμοντούροφ και Γκριγκόνις
Αν καταφέρει να πανηγυρίσει ένα σπουδαίο διπλό, θα πάει με "τρελή" ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα
Στο 10-7 η Ζαλγκίρις, η οποία πραγματοποιεί φέτος εξαιρετική χρονιά στο ξεκίνημα
Στο 11-6 βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έρχεται από δύο σερί μεγάλες νίκες κόντρα σε Φενέρμπαχτσε και Χάποελ Τελ Αβίβ
