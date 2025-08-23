Ζανκτ Πάουλι – Ντόρτμουντ 3-3: Οι Βεστφαλοί γκέλαραν στην πρεμιέρα της Bundesliga

Η Ντόρτμουντ φλέρταρε με το τρίποντο στην έδρα της Ζανκτ Πάουλι, όμως πλήρωσε την αριθμητική της απώλεια στο φινάλε και είδε τους γηπεδούχους να την τιμωρούν με επική επιστροφή στο σκορ (3-3), χάρη και σε ασίστ του Μανώλη Σάλιακα.

Η Ντόρτμουντ έδειχνε να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και προηγήθηκε στο 34’ με τον Γκιρασί. Ο ίδιος αστόχησε σε πέναλτι λίγο αργότερα, όμως η Ντόρτμουντ παρότι είδε την Ζανκτ Πάουλι να ισοφαρίζει στο 50′ με τον Χουντοτζί, αντέδρασε άμεσα και με γκολ των Αντόν (67’) και Μπραντ (74’) ξαναπήρε τα ηνία, φτάνοντας στο 1-3.

Και παρότι η νίκη για την ομάδα του Κόβατς φαινόταν να έχει κλειδώσει, όλα άλλαξαν στο 85’. Ο Μανέ αποβλήθηκε απευθείας, η Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα και η κατάρρευση ξεκίνησε. Ο Σινανί μείωσε σε 2-3 από το σημείο του πέναλτι στο 86’ και μόλις τρία λεπτά μετά, ο Μανώλης Σάλιακας – που είχε περάσει ως αλλαγή στο 77’ – μοίρασε την ασίστ στον Σμιθ, ο οποίος «υπέγραψε» το τελικό 3-3 μέσα σε αποθέωση.

Με αυτό τον τρόπο η Ντόρτμουντ ξεκίνησε με το… αριστερό το νέο πρωτάθλημα στην Bundesliga, σε ένα παιχνίδι που φάνηκε να ελέγχει.