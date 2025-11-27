Αθλητικά

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η υποδοχή ήρωα του προπονητή της Παρτιζάν στο Βελιγράδι

«Τρέλα» από τους οπαδούς της Παρτιζάν για να πείσουν τον Ομπράντοβιτς να μείνει στην ομάδα
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε αγώνα της Euroleague (ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σε αγώνα της Euroleague

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει απόφαση και να παραμείνει στην ομάδα.

Η διοίκηση της Παρτιζάν έδωσε… λευκή επιταγή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να παραμείνει στην ομάδα, ενώ οι οπαδοί της συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν σαν… ήρωα, στην επιστροφή του στο Βελιγράδι.

Ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague έμεινε στην Αθήνα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και σήμερα Πέμπτη 27/11/2025 επέστρεψε στην πατρίδα του, με εκατοντάδες οπαδούς να συγκεντρώνονται από νωρίς στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν, να τον αποθεώσουν και να του ζητήσουν να μείνει στην ομάδα τους.

Οι εικόνες ήταν φοβερές, αλλά ο Ομπράντοβιτς δεν μίλησε στον κόσμο και πλέον άπαντες περιμένουν την απόφαση του Σέρβου τεχνικού, για την επόμενη ημέρα στην Παρτιζάν.

Ο Ομπράντοβιτς καλείται να αποφασίσει πλέον το μέλλον του.

Αθλητικά
