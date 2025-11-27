Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Η υποδοχή ήρωα του προπονητή της Παρτιζάν στο Βελιγράδι

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή της Παρτιζάν μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, αλλά γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να αλλάξει απόφαση και να παραμείνει στην ομάδα.

Η διοίκηση της Παρτιζάν έδωσε… λευκή επιταγή στον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να παραμείνει στην ομάδα, ενώ οι οπαδοί της συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν σαν… ήρωα, στην επιστροφή του στο Βελιγράδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πολυνίκης προπονητής της Euroleague έμεινε στην Αθήνα μετά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και σήμερα Πέμπτη 27/11/2025 επέστρεψε στην πατρίδα του, με εκατοντάδες οπαδούς να συγκεντρώνονται από νωρίς στο αεροδρόμιο για να τον υποδεχθούν, να τον αποθεώσουν και να του ζητήσουν να μείνει στην ομάδα τους.

Οι εικόνες ήταν φοβερές, αλλά ο Ομπράντοβιτς δεν μίλησε στον κόσμο και πλέον άπαντες περιμένουν την απόφαση του Σέρβου τεχνικού, για την επόμενη ημέρα στην Παρτιζάν.

Utter madness in Belgrade right now



He resigned on paper, but the @PartizanBC fans show the one contract that can’t be broken is loyalty pic.twitter.com/As3jCnxuDS ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ November 27, 2025

One thing is for sure



Partizan fans want Zeljko Obradovic to STAY with the team https://t.co/WaYEGFCFnQ pic.twitter.com/K6gRg7qgEL — Eurohoops (@Eurohoopsnet) November 27, 2025

Ο Ομπράντοβιτς καλείται να αποφασίσει πλέον το μέλλον του.