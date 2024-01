Η Αρίνα Σαμπαλένκα είναι τη δεδομένη στιγμή η κορυφαία τενίστρια του κόσμου και το απέδειξε και στον τελικό του Australian Open στις γυναίκες. Η Λευκορωσίδα τενίστρια ισοπέδωσε στον τελικό και την Κινέζα Ζενγκ, επικρατώντας άνετα με 2-0 (6-3, 6-2) και ολοκληρώνοντας την πορεία της στη Μελβούρνη δίχως να χάσει σετ!

Η Αρίνα Σαμπαλένκα ήταν το απόλυτο φαβορί στον τελικό του Australian Open στις γυναίκες και φρόντισε να το αποδείξει περίτρανα και στο κορτ. Δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Ζενγκ και διατήρησε τα σκήπτρα της στη Μελβούρνη, δίχως να χρειαστεί να ιδρώσει.

Η Κινέζα τενίστρια, η οποία αγωνίστηκε για πρώτη φορά σε τελικό Grand Slam, προσπάθησε να χαρεί τη συμμετοχή της και να φανεί ανταγωνιστική, αλλά η Σαμπαλένκα δεν είχε καμία διάθεση για… πλάκα.

Αυτός είναι ο δεύτερος Grand Slam τίτλος για τη Σαμπαλένκα, η οποία κατέκτησε το Australian Open και το 2023. Το σίγουρο είναι ότι θα ακολουθήσουν κι άλλοι για τη Λευκορωσίδα, η οποία έχει σαν μεγάλες αντιπάλους την Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ και την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ.

Μπήκε με το πόδι τέρμα πατημένο στο γκάζι και ισοπέδωσε με συνοπτικές διαδικασίες τη Ζενγκ. Η Σαμπαλένκα έσπασε όποτε ήθελε το μπρέικ της Κινέζας, ενώ δεν άφησε την Κινέζα να κάνει ούτε ένα μπρέικ.

Κάπως έτσι ήρθε το 6-3 στο πρώτο σετ, ενώ το δεύτερο κύλησε ακόμα πιο άνετα για τη Λευκορωσίδα, η οποία βρήκε δύο μπρέικ και έφτασε στη νίκη με 6-3.

Απολαύστε τον καλύτερο πόντο του τελικού του Australian Open στις γυναίκες δια χειρός Σαμπαλένκα:

“Turning Zheng into her own personal ball machine”



Aryna Sabalenka is as she secures a double break in the second set #AusOpen pic.twitter.com/Xslg1IcfOs